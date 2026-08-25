Valencia Basket hace oficiales los dorsales para esta temporada

Los jugadores del Valencia Basket ya han formalizado sus dorsales de cara a la temporada que está a punto de comenzar. Con la Supercopa a la vuelta de la esquina, la mayoría de los jugadores ya han regresado a los entrenamientos para preparar una campaña que será cuanto menos exigente. El club taronja iniciará en breve una nueva etapa bajo las órdenes de Xavi Albert y con un bloque muy diferente al que le llevó a alcanzar su segundo título de liga el pasado mes de junio.

Xavi Albert, en su presentación oficial como primer entrenador junto a Enric Carbonell. / F. Calabuig

Son un total de ocho jugadores nuevos los que han aterrizado en la capital del Túria para sumarse a este proyecto, en el que el Valencia Basket tendrá la difícil papeleta de igualar o mejorar la brillante temporada pasada. Ha habido salidas dolorosas, como es el caso de Montero y Badio rumbo a Grecia o la de Jaime Pradilla con Pedro Martínez al Real Madrid. Por ello, el club presidido por Juan Roig se encuentra inmerso en una reconstrucción total y las caras nuevas ya han elegido el dorsal que portarán en sus nuevas camisetas.

La mayoría de veteranos mantienen sus dorsales

De los jugadores que ya defendieron la elástica taronja la temporada pasada, muchos repiten dorsal. Kam Taylor, quien está llamado a dar un paso al frente, continuará con el ‘1’, mientras que el capitán Josep Puerto seguirá con el ‘2’. Reuvers mantendrá el ‘3’, Omari Moore el ‘10’, y Sima el ‘77’, buscando tener más minutos que el pasado curso.

Sin embargo, Neal Sako abandona el ‘12’ que le acompañó la anterior campaña para volver al ‘13’ que llevaba en ASVEL. El ‘12’ ahora lo recoge el recién llegado Armoni Brooks, también con pasado en el combinado francés. Otro de los que cambia de dorsal es Álvaro Cárdenas. El granadino dejará el ‘23’ para Lucas Marí y se enfundará el ‘7’.

Respecto al resto de incorporaciones, TJ Shorts seguirá con su ‘0’ que le dio a conocer en Paris Basketball y también llevó en Panathinaikos. Mario Saint-Supéry defenderá el ‘5’ de De Larrea y Osetkowski el ‘8’ que nunca olvidará la parroquia taronja por Jean Montero. Por último, Corbalán jugará con el '20', Mouhamadou Gueye, ex de Chicago Bulls, llevará el ‘16’ y Elias Valtonen, mientras esté con el equipo, lo hará con el ‘19’.

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Pendientes de Jasiel Rivero

El jugador cubano sigue entrenando bajo las órdenes de Xavi Albert. Las ausencias por ventanas internacionales de Neal Sako y Nate Reuvers han llevado a Rivero a recibir el permiso de Valencia Basket para hacer parte de la pretemporada con el grupo. Tras su estancia en el Estrella Roja, el jugador con pasado en La Fonteta busca seguir en óptimas condiciones para llamar la atención de algún club de primer nivel. Valencia Basket tendrá que decidir si el internacional con Cuba continúa entrenando o si le da la oportunidad de iniciar una nueva etapa como taronja.