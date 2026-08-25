El Valencia Basket pasa el primer corte para ser franquicia de la Euroliga

Paso de gigante en la Euroliga. El Valencia Basket es uno de los once clubes que ha superado el primer corte en el camino hacia ser una de las nuevas franquicias de la competición. Y además, deja atrás a otras muchas candidaturas, ya que finalmente se presentaron 20 y hay cinco descartadas y otras cuatro en espera de una decisión.

El proyecto taronja se posiciona así entre los mejores para entrar como fijo en la competición, aunque la decisión definitiva no se conocerá hasta finales de septiembre y antes hay que aprobar una oferta vinculante y someter el proyecto a un proceso de análisis y due diligence, como deberán de hacer el resto de equipos.

La propia Euroliga lo confirmó así tras la Junta de Accionistas que tuvo lugar este martes, aunque las negociaciones con cada club son independientes y llega ahora la hora de concretar las condiciones apropiadas para pasar el último corte y seguir en la lucha por ser nueva franquicia. En el caso del Valencia Basket, el deseo del club pasa por pagar menos de 50 millones de euros, aunque es un cifra inferior a la media que se baraja para la suma del resto de aspirante. El protecto deportivo, las instalaciones con el Roig Arena y el respaldo social, con casi 12.000 abonados masculinos, juegan en este caso a favor de los intereses taronja en su negociación, ya que la Euroliga busca proyectos ambiciosos y consolidados.

Al margen de confirmar que se presentaron oficialmente 20 propuestas, la Euroliga asegura que llegaron tanto de clubes ya existentes en la Euroliga y la EuroCup como de nuevos proyectos de inversión que buscan incorporarse a la competición. Además, fija en ocho el número máximo de franquicias nuevas partiendo de una idea de ampliar la Euroliga a 24 equipos.

Los jugadores del Valencia Basket, en el primer entrenamiento en el Roig Arena. / F. Calabuig

Según el periodista de Sportando, Alessandro Luigi Maggi, el resto de clubes que han pasado este primer corte junto al Valencia Basket son: "Estrella Roja, Partizan, Dubai Basketball, Hapoel Tel Aviv, Paris Basketball, Virtus Bolonia, Maxima Roma, Napoli Basketball, Paok y London Lions.

Valor de ofertas vinculantes

Los once candidatos preseleccionados están presentando ofertas formales vinculantes que representan un valor conjunto de casi 700 millones de euros en concepto de tasas de franquicia, con una inversión total prevista superior a los 3.200 millones de euros para los próximos cinco años. El interés ha surgido de una amplia variedad de mercados, incluyendo territorios consolidados del baloncesto europeo y nuevos proyectos de inversión de Europa continental y Oriente Medio.

Durante la segunda fase del proceso, la Euroliga llevará a cabo una revisión más exhaustiva de cada propuesta preseleccionada antes de presentar sus recomendaciones finales a la reunión de propietarios para su aprobación definitiva. Se espera que este proceso acelere la ejecución del plan estratégico de transformación, incrementando el valor agregado de la Liga y de sus clubes hasta alcanzar los 4300 millones de euros en 2027, tal como proyecta JB Capital.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

Valoración de Chus Bueno

El CEO de la Euroliga, Chus Bueno, destaca el crecimiento que está teniendo la competición y da algunas de las claves del proceso de selección de nuevas franquicias. "El interés generado por el proceso de franquicias refleja claramente la confianza que clubes, inversores y nuevos proyectos depositan en el futuro de Euroleague Basketball. Las ofertas vinculantes, cercanas a los 700 millones de euros —lo que supone una inversión agregada superior a los 3.200 millones de euros en los próximos cinco años—, demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor que se está generando en toda la Liga".

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A ello añadió que "a continuación, llevaremos a cabo un riguroso proceso de 'due diligence' para garantizar que los proyectos seleccionados cumplan con los estándares más exigentes y fortalezcan la competición, tanto en el ámbito deportivo como en el comercial. Nuestra intención es presentar las conclusiones de este proceso al Consejo de Administración y a los propietarios a finales de septiembre; será entonces cuando voten sobre la transición definitiva al modelo de franquicias y determinen el número y los nombres de los clubes que se incorporarán a la primera fase de expansión para la temporada 2027-28".