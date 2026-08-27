Osetkowski: "No pienso en puntos o rebotes, solo quiero ganar"

Dylan Osetkowski ha sido el primero de los fichajes en ser presentado con el Valencia Basket y lo ha hecho este jueves en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, dejando clara su filosofía de anteponer los intereses del equipo a los individuales. "No pienso en puntos o rebotes, solo quiero ganar", afirmó en su una contundente declaración de intenciones.

Eso sí, tiene claro el exjugador de Unicaja que volver a la Liga Endesa y a un equipo como el Valencia Basket le beneficia por sus características de juego. "Estoy muy cómodo jugando en España por el ritmo de juego que hay en los partidos y la identidad de Valencia Basket encaja muy bien en mi juego. Es un ritmo rápido y fuerte y es uno de los aspectos que tuve en cuenta a la hora de decirme por volver a España".

Rol con Xavi Albert

El nuevo jugador 'taronja' también habló sobre sus primeros días en el club y sobre sus conversaciones con el entrenador Xavi Albert: "Me ha pedido que dé el máximo y que ayude tanto en la posición de cuatro como de cinco. Voy a centrarme en ello y en cumplir con las expectativas".

Dylan Osetkowski, durante su presentación con el Valencia Basket. / Germán Caballero

Año especial

El interior norteamericano con pasaporte alemán tiene muy presente que llega en un año muy especial para el club al tratarse de su 40 aniversario. "Es un año histórico después de la pasada temporada con los títulos y ahora con el 40 aniversario. Estoy aquí para ayudar al club y para ganar, no para anotar y buscar los máximos puntos. Tengo ganas de jugar delante de la afición".

Tres amigos en la plantilla

Respecto a su adaptación, Osetkowski admite que le ayuda el hecho de tener a tres amigos y excompañeroas en el Unicaja como Kameron Taylor, Mario Saint-Supéry y Yankuba Sima. "Es una situación única en mi carrera, hay tres jugadores con los que ya he jugado antes y eso me ha ayudado mucho a encajar rápido, noto un sentimiento de camaradería y de comunión, con los jugadores, el entrenador y el staff. Me han ayudado a conocer las normas, la identidad y a encajar rápido".

Osetkowski, durante su presentación en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón. / Osetkowski, durante su presentación en el

Último año difícil

De su complicada experiencia en el Partizan el año pasado, admite que "fue un año complicado, me pasaron muchas cosas, fue un año de muchas dificultades, hablaba con mi esposa que podía escribir un libro con los altos y bajos que tuve, pero las personas se moldean, crecen y evolucionan en momentos de dificultad, el año pasado me hizo crecer y evolucionar como persona y eso es con lo que me quedo.

Nueva ciudad

De la que será su nueva ciudad al menos los dos próximos años, el nuevo fichaje taronja añadió que "es una ciudad muy bonita, la conozco, de las más bonitas de España, me encanta el tiempo, el poder vestir de corto y quiero explorar más la ciudad cuando baje más la temperatura, porque mi hijo aún es muy pequeño y no puede aún con tanto calor".

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Bienvenida de Víctor Luengo

Por otra parte, Víctor Luengo, director de relaciones externas del conjunto 'taronja', también valoró la incorporación de Osetkowski: "Es un jugador versátil que nos puede ayudar en las dos posiciones interiores. Llega en un momento de madurez y de experiencia al máximo nivel que serán muy beneficiosas para el equipo. Nos gusta mucho de él que es consistente y sólido y que no necesita ser protagonista".