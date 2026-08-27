Con Saint-Supéry y Cárdenas ante Portugal en el esprint hacia el Mundial

El Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acoge este viernes a partir de las 21:00 el primero de los partidos de España en las Ventanas FIBA de agosto, con Portugal como rival y con el objetivo de encarrilar el billete al Mundial de Catar de 2027. Y lo hace con doble presencia taronja con Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas, aunque Chus Mateo deberá de hacer dos descartes antes del partido, al contar aún con 14 jugadores disponibles tras la baja de Santi Aldama, baja de última hora para recuperarse de una cirugía.

Los taronja son dos de los jugadores con menos internacionalidades al sumar 15 el malagueño y 7 el malacitano, pero se han asentado en las últimas convocatorias e incluso en el último gran torneo internacional en el caso del ex de Unicaja, ya que estuvo en el Eurobasket, compartiendo rol junto al extaronja Sergio de Larrea.

Tras completar una brillante primera fase liderando su grupo con cinco victorias en seis jornadas, España arranca esta segunda fase de la clasificación como líder del Grupo I con un balance de 5 victorias y 1 derrotas. La Portugal de Neemias Queta, próximo rival, presenta un 3-3, el mismo que Grecia, rival que cerrará esta Ventana de agosto en el partido que disputará el lunes ante los de Vassilis Spanoulis, que llegarán al choque con poco margen de error para clasificarse e intentará paliar la gran ausencia de Giannis Antetokounmpo con su mejor versión.

Saint-Supéry, con Aday Mara en un entrenamiento en el Príncipe Felipe de Zaragoza. / FEB

Dos triunfos en esta Ventana permitiría a España disponer de un colchón de tres o cuatro partidos sobre la zona de eliminación a falta de solo cuatro jornadas, lo que dejaría virtualmente sellado el billete a Catar.

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Chus Mateo

El seleccionador español, Chus Mateo, remarca que “estamos encantados de poder formar parte de esta fiesta del baloncesto aquí en Zaragoza, delante de una afición magnífica que siempre apoya muchísimo, y ojalá que a nosotros nos pueda ayudar mucho contra Portugal porque será un partido difícil”. Chus Mateo añadió que “hay muchos alicientes para venir a vernos en directo, somos un equipo que juega un estilo atractivo para el público y el posible debut de Aday Mara".