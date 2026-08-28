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PRESENTACIÓN

Alisia Jenkins: "Tengo que creer en mí misma, lanzar y hacer lo que sé, rebotear, defender"

La interior estadounidense Alisia Jenkins fue presentada este viernes como nueva jugadora del Valencia Basket

De momento ha firmado hasta noviembre pero confía en seguir y ayudar a ganar títulos esta temporada

Presentación de Alisia Jenkins con el Valencia Basket

Presentación de Alisia Jenkins con el Valencia Basket

VBC

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket ha presentado de manera oficial a Alisia Jenkins este viernes, en un acto en la sede de Maxcolchón en Náquera, en el que la interior estadounidense se ha mostrado ambiciosa de cara a su próximo reto de taronja, en el que habla de títulos.

"Me gustaría pelear por los títulos. Quiero ayudar al equipo a ganar y estoy preparada para competir desde el principio", afirmó Jenkins en rueda de prensa. El primero, de hecho, no tardará en ponerse a tiro, ya que el Valencia Basket jugará la Supercopa LF Endesa a final de septiembre.

Alisia, en su primer entrenamiento en el Roig Arena.

Alisia, en su primer entrenamiento en el Roig Arena. / VBC

Jenkins, que firmó hasta el mes de noviembre, explicó lo que considera que debe hacer para tratar de extender su contrato hasta final de temporada: "Tengo que creer en mí misma y lanzar cuando tengo la oportunidad, hacer lo que sé hacer, rebotear y defender. Ser yo misma".

La interior también habló sobre la pretemporada del equipo, marcada por las ausencias al contar con solo cuatro jugadoras de la primera plantilla por los compromisos internacionales y la WNBA. "Creo que me puede ayudar a tener más importancia en estos días y tener mayor protagonismo", concluyó.

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Por su parte, el director de relaciones externas del conjunto 'taronja', también habló sobre la nueva jugadora del Valencia Basket y tuvo palabras de elogio: "Alisia tiene mucha experiencia en Europa y también en España. Estamos convencido de que esta experiencia sumada a su polivalencia nos va a ayudar a conseguir los primeros objetivos del club".

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