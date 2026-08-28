Alisia Jenkins: "Tengo que creer en mí misma, lanzar y hacer lo que sé, rebotear, defender"

El Valencia Basket ha presentado de manera oficial a Alisia Jenkins este viernes, en un acto en la sede de Maxcolchón en Náquera, en el que la interior estadounidense se ha mostrado ambiciosa de cara a su próximo reto de taronja, en el que habla de títulos.

"Me gustaría pelear por los títulos. Quiero ayudar al equipo a ganar y estoy preparada para competir desde el principio", afirmó Jenkins en rueda de prensa. El primero, de hecho, no tardará en ponerse a tiro, ya que el Valencia Basket jugará la Supercopa LF Endesa a final de septiembre.

Alisia, en su primer entrenamiento en el Roig Arena. / VBC

Jenkins, que firmó hasta el mes de noviembre, explicó lo que considera que debe hacer para tratar de extender su contrato hasta final de temporada: "Tengo que creer en mí misma y lanzar cuando tengo la oportunidad, hacer lo que sé hacer, rebotear y defender. Ser yo misma".

La interior también habló sobre la pretemporada del equipo, marcada por las ausencias al contar con solo cuatro jugadoras de la primera plantilla por los compromisos internacionales y la WNBA. "Creo que me puede ayudar a tener más importancia en estos días y tener mayor protagonismo", concluyó.

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Por su parte, el director de relaciones externas del conjunto 'taronja', también habló sobre la nueva jugadora del Valencia Basket y tuvo palabras de elogio: "Alisia tiene mucha experiencia en Europa y también en España. Estamos convencido de que esta experiencia sumada a su polivalencia nos va a ayudar a conseguir los primeros objetivos del club".