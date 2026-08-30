España tumba a la China de Zhang Ziyu en la prórroga en el regreso de Awa Fam

Las pruebas se acabaron. España llega al Mundial de Alemania con las mejores sensaciones posibles a pesar de haber sufrido para ganar a la potente China en la prórroga (72-71). Los 2,20m. de Zhang Ziyu fueron un escollo complicado de superar, pero a pesar de ello, las locales acabaron ganando la batalla por el rebote (46-42) para imponerse en el último segundo de la prórroga con una canasta de Paula Ginzo. Y todo ya con Awa Fam en pista (8 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias)

A falta de la llegada de Raquel Carrera y Alicia Flórez, Miguel Méndez apostó de inicio por un quinteto con Mariona Ortiz, Paula Ginzo y las tres jugadoras del Valencia Basket: Elena Buenavida, Helena Pueyo y María Araújo. Y las primeras canastas tuvieron color taronja con las dos primeras poniendo el 4-0 inicial.

Con el apoyo de la afición del Príncipe Felipe, las locales lograron mantener la ventaja en el marcador durante todo el primer cuarto, en el que ya tuvo sus primeros minutos Awa Fam, recién llegada de EEUU. La de Santa Pola sumaba sus 4 primeros puntos tras un tiro en suspensión u otro a tablero, con el que ponía el 18-12 con el que se llegó al final del primer cuarto

Iyana Martín llevaba las riendas del equipo en la vuelta a la pista y España lograba la máxima diferencia tras un 2+1 de Alba Torrens y un triple de Andrea Vilaró, que puso el 28-18. Pero lejos de bajar los brazos, China reaccionaba liderada por la imponente Zhang Ziyu, que aprovechaba sus 2,20 m. para hacer daño en la zona una y otra vez. En un visto y no visto, las de Méndez encajaban un parcial de 0-10 que empataba el partido, aunque cinco puntos de Mariona y una canasta de Ginzo permitieron a las locales irse al vestuario con ventaja (35-32).

Reacción visitante

Aunque España logró ampliar la diferencia en la reanudación por medio de Iyana, China lograba dar la vuelta al marcador, con Zhang Ziyu complicando la vida a las interiores taronja, entre ellas a Awa Fam. Eso sí, la extaronja seguía anotando también tras una gran asistencia de Ginzo, mientras sumaba cuatro rebotes, dos de ellos ofensivos.

La reacción de las asiáticas hacia despertar de nuevo a las españolas, quienes recuperaban la ventaja con un triple de la también recién llegada María Conde y los tiros libres de Mariona Ortiz, para poner el 48-45 a falta de diez minutos para el final.

Las jugadoras de la selección, antes del partido ante China, ya con Awa Fam y María Conde. / FEB

Zhang Ziyu, una pesadilla

Una ventaja que se fue ampliando hasta el 57-45 en el inicio del último cuarto, con María Conde inspirada en el tiro exterior. Pero una vez más, China volvió a recuperar terreno para hasta empatar el partido a falta de 1:54 para el final. Méndez paraba el partido, pero Zhang Ziyu seguía siendo una pesadilla para la defensa española, sumando una y otra vez bajo el aro y capturando cada rebote.

Llegaban los minutos decisivos e Iyana y Alba Torrens asumían la responsabilidad de lanzar para poner el +4 a poco más de un minuto para el final. Sin embargo, de nuevo Zhang Ziyu y Shuyu empataban el partido con lanzamientos bajo el aro, el último de ellos a falta de 0,2 segundos para el final. Sin tiempo para que funcionara la pizarra de Méndez, la prórroga era inevitable.

Prórroga y final de infarto

España no tardaba en poner el +5 en la vuelta a la pista, tras un triple de Mariona y dos tiros libres de Iyana. La jugadora del Spar Girona, con talento y garra, lideraba a España en los minutos decisivos, en los que Awa aprovechaba también dos de los cuatro tiros libres que tuvo. Cada punto valía su peso en oro, pero China volvía a ponerse arriba (70-71) tras una nueva acción de Zhang Ziyu bajo el aro. Pero quedaba una posesión y las de Méndez se llevaron el triunfo tras una canasta de la extaronja Paula Ginzo tras asistencia de Mariona. China lo intentó con un triple a falta de dos décimas de segundo, pero el balón no entró y la afición de Zaragoza pudo disfrutar de la segunda victoria en dos partidos.

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Un ensayo perfecto para el Mundial que arrancará España el próximo viernes ante Alemania.