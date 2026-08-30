Lluvia de medallas para L'Alqueria del Basket con las selecciones españolas

L’Alqueria del Basket ha cerrado un verano de ensueño con la participación de sus jugadores con la selección española en competiciones oficiales. Un total de 14 medallas conseguidas entre Eurobasket y Mundial, que se distribuyen en seis oros, cuatro platas y cuatro bronces. Un reflejo del gran trabajo que se está realizando desde la base en Valencia Basket, llevando el sello de L’Alqueria a lo más alto. Además, algunas medallas han llegado también con reconocimientos individuales.

El verano arrancaba con la celebración del Eurobasket U20F con Rubén Burgos como seleccionador, que se colgaba la medalla de bronce y daba el pistoletazo de salida a lo que vendría. Al técnico taronja le seguía Alex Blanco en el Eurobasket U20M, que también tocaba metal con otro bronce.

Plata histórica y quinteto ideal

A continuación, llegaba el Mundial U17F con Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Sarai Teijeira. España completó un gran torneo con un tercio de las jugadoras del Valencia Basket y realizó una excelsa final ante Estados Unidos, aunque en el último minuto se escapó. Cuatro medallas de plata con el sello de L’Alqueria y, además, Hernández fue incluida en el quinteto ideal.

Las 14 medallas con sello taronja en el verano de las selecciones españolas. / VBC

Las siguientes alegrías las trajeron Gabriela Lerma y Sarai Teijeira en el Eurobasket U18F, junto con la extaronja Marta Llompart. Un torneo impecable sellado con una victoria ante Francia en la final que proclamaba campeón de Europa a España y sumaba los primeros oros del verano. Teijeira sumaba su segunda medalla tras la obtenida en el Mundial U17F.

Posteriormente, fue el turno de Carlos Elordi y Sergio Palau en el Eurobasket U16M. El camino no fue fácil y el partido por el tercer puesto tampoco, pero lo pudieron superar en un ajustado encuentro contra Lituania para conseguir una meritoria medalla de bronce.

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La guinda, con cuatro oros

El verano lo cerraba el Eurobasket U16F con la participación de Paula Reynal, Amelia Alonso, Uki Owie y Anastasia Lishchuk. De nuevo, una tercera parte de la selección española era taronja. Estas dos últimas de una generación menos, pero siendo importantes. La selección española no dio opción a ninguno de sus rivales durante todo el torneo y se proclamó campeón de Europa de una forma más que merecida ante Eslovenia. Amelia Alonso, que se colgaba su segunda medalla tras la plata del Mundial U17F, fue nombrada MVP del torneo e incluida en el quinteto ideal junto a Paula Reynal.