Prueba de fuego de España en el OAKA con Cárdenas y Saint-Supéry

El inesperado tropiezo ante Portugal el pasado viernes no ha bajado a España del liderato de su grupo, pero sí le obliga a evitar un nuevo revés este lunes en Atenas (21:00) si no quiere ver peligrar su clasificación para el Mundial de 2027 en Catar. Y todo ante una Grecia que llega con más urgencias al tener dos victorias menos, pero con el plus que siempre les da a los helenos el hecho de jugar en el OAKA.

Allí estará de nuevo un Álvaro Cárdenas que, aunque no pudo jugar al no estar inscrito en la Euroliga, viajó con el Valencia Basket a la pasada Final Four. Y con él estará el también taronja Mario Saint-Supéry, ya que ambos están en la lista de Chus Mateo, quien descarta de nuevo a Izan Almansa y recupera a Alberto Díaz en lugar de Santi Yusta.

Poco tiempo ha tenido Chus Mateo para corregir errores, pero si alguien se salvó del mal encuentro de Zaragoza fue Cárdenas, quien sumó 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias pese a la derrota. El granadino va a más y aunque apenas suma ocho internacionalidades, es ya un habitual en la absoluta tras su gran temporada pasada, primero en Grecia durante su cesión en el Peristeri y, a final de temporada, con un Valencia Basket con el que se proclamó campeón de Liga.

Su intensidad es el ejemplo a seguir en una selección que viene de conceder 18 rebotes ofensivos y sumar 19 pérdidas, muchas producto de la precipitación en la que terminó cayendo España, que encadenó su segunda derrota consecutiva camino de Catar tras perder ante Georgia en el cierre de la primera fase y tras desperdiciar una veintena de puntos. Un partido en el que Cárdenas brilló también pese a la derrota,al sumar 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 19 de valoración.

Margen en la clasificación

Pese a todo, las alarmas todavía no deben sonar en la selección. España continúa en cabeza de su grupo con un balance de 5-2, igualado con Ucrania, a la que tiene ganado el 'basket average' y con un triunfo de diferencia sobre Montenegro, Portugal y Georgia. A dos están los griegos, derrotados 82-76 el viernes ante el combinado ucraniano y que si caen contra la tetracampeona europea que quiere llegar con más calma a la 'ventana' de noviembre, donde ya no podrá contar con los Euroliga ni con los NBA.

Una buena función colectiva se antoja vital para batir a una Grecia que fue la verdugo el verano pasado en el Eurobasket, donde se impuso por 90-86 para certificar la sorprendente eliminación en la fase de grupos, aunque entonces en sus filas estaba su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, que rozó el 'triple doble' con 25 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, y el veterano base Kostas Sloukas.

Entrenamiento de la selección española en el OAKA este domingo. / FEB

El rival

Vasilis Spanoulis no puede contar con ninguno de ellos, pero sí con otras piezas importantes como el nacionalizado Tyler Dorsey, peligroso si se 'enchufa' ofensivamente, veteranos como Nick Calathes y Kostas Papanikolau, u otros jugadores conocidos como Konstantinos Mitoglou o los dos hermanos de la estrella de la NBA con los que espera poner fin a una mala racha de tres derrotas seguidas que han complicado que pueda estar en el próximo Mundobasket.

FICHA TÉCNICA

GRECIA: Calathes, Netzipoglou, Dorsey, Papanikolau y K.Antetokounmpo --posible quinteto inicial-- T.Antetokounmpo, Larentzakis, Mitoglou, Toliopoulis, Kalaitzakis, Karagiannidis y Bazinas.

ESPAÑA: Álvaro Cárdenas, Hugo González, Juancho Hernangómez, Jaime Pradilla y Willy Hernangómez --posible quinteto inicial-- Díaz, Brizuela, Mara, Miller, Saint-Supéry, De Larrea y Parra.

ÁRBITROS: Liszka (POL) Vulic (CRO) y Proc (POL).

PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.

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