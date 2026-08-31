Cuatro jugadoras del Valencia Basket, más Awa Fam, en la lista definitiva para el Mundial

El Valencia Basket contará con cuatro representantes en la selección española que desde este viernes, afrontará el Mundial de Baloncesto. Raquel Carrera, Helena Pueyo, Elena Buenavida y Alicia Flórez han entrado en la lista definitiva de 12 elegidas por el seleccionador, Miguel Méndez, mientras la también taronja, María Araújo, que ha realizado toda la fase de preparación con el equipo español se queda fuera finalmente y no viajará a Alemania. A las cuatro taronja se une también la valenciana Awa Fam, que tras finalizar su etapa en el Valencia Basket juega en los Seattle Storm de la WNBA.

Tras un mes de preparación y tras el último torneo de la Gira ‘Volvemos a Soñar’, el seleccionador Miguel Méndez ha dado la lista definitiva con las 12 jugadoras que estarán en la Copa del Mundo de Alemania que se disputará del 4 al 13 de septiembre. La lista está formada por 8 de las Subcampeonas de Europa del pasado verano, a las que se unen María Conde, Maite Cazorla, Megan Gustafson y Alicia Flórez, que jugará su primera competición oficial con la Selección. Flórez es una de las grandes novedades en el equipo español. La base taronja se ha ganado finalmente el puesto en la lista definitiva y estará en Alemania.

Con la presencia de cuatro jugadoras taronja, el Valencia Basket acapara un tercio del equipo español, compuesto por 12 jugadoras, lo que demuestra el gran potencial del equipo valenciano, ganador de las cuatro últimas ediciones de la Liga Femenina Endesa y por tanto, dominador del baloncesto femenino español.

Jugadoras del Valencia Basket en la selección

Raquel Carrera — pívot, dorsal 14.

Helena Pueyo — alero, dorsal 13.

Alicia Flórez — escolta/base, dorsal 18.

Elena Buenavida — escolta, dorsal 6.

El viernes, debut ante la anfitriona

España debutará el viernes contra las anfitrionas, Alemania (17:45 horas). Un día después, jugará contra Malí (11:30 horas) y cerrará la fase de grupos contra Japón el lunes 7 de septiembre (17:50 horas). Todos los partidos podrán seguirse en directo por Teledeporte y por Movistar Plus.

Un Mundial al que la Selección Femenina vuelve 8 años después y en el que luchará por conseguir su cuarta medalla de la historia. La capitana Alba Torrens es la única jugadora que ha participado en una cita mundialista con un balance de 3 participaciones y 3 medallas. El resto del equipo lo hará por primera vez.

La Selección llega al Mundial tras un mes de preparación en el que se ha enfrentado a Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China, con un balance de 6 victorias en 6 partidos, por lo que llega al Mundial invicta.

María Araújo, una de las últimas descartadas

Después de los descartes de Txell Alarcón y Carolina Guerrero hace un par de semanas, los últimos han sido Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García.

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El Seleccionador nacional ha explicado que “hemos pasado un día tenso, el de hacer el equipo definitivo que nos representará en el Mundial. Ha sido especialmente difícil por el nivel de todas las jugadoras que han estado aquí y aunque la gente se lo pueda imaginar yo creo que no se imagina las vueltas que le hemos dado. Dentro de las posibles estructuras de equipo, hemos elegido la que mejor nos va a representar en un Mundial. Muy agradecido a todas las jugadoras por el compromiso que han mostrado, especialmente este año, que es nuevo para todos. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y ha estado muy bien gracias, sobre todo, a su talante y profesionalidad”.