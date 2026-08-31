Nuevo recital de Reuvers y buenos números de Valtonen y Gueye con sus selecciones

La segunda jornada de las ventanas FIBA ha vuelto a dejar buenas sensaciones entre los representantes del Valencia Basket con sus respectivas selecciones, a falta del partido de España y del de Argentina. Unos partidos que dejaron dos triunfos y una derrota, pero papel destacado de los taronja, sobre todo de un Nate Reuvers que ya brilló en el anterior duelo de Hungría ante Estonia.

Entonces, el interior taronja se fue hasta los 18 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración, mientras que este domingo se superó al sumar 21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 23 de valoración a pesar de la derrota de Hungría contra Eslovenia por 92-77.

Destacó también Elias Valtonen y además pudo celebrar la victoria de Finlandia contra Estonia por 67-96, en eun partido en el que sumó 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 13 de valoración en algo más de 29 minutos en pista.

Elias Valtonen, en una acción defensiva en el Estonia-Finlandia de clasificación para el Mundial. / FIBA

'Duelo' taronja a medias

En la fase de clasificación africana para el Mundial, se medían el domingo la Mali de Oumar Ballo y la Senegal de Mo Gueye y del extaronja Brancou Badio, quien brilló con 22 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Gueye aportó 7 puntos, 4 tapones, 2 rebotes y 1 asistencia para 9 de valoración, dando una muestra de su perfil físico bajo el aro. Senegal acabó imponiéndose 71-97, en un duelo en el que no se crizaron en pista los taronja, ya que el cedido Ballo se quedó sin minutos.

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Tres por jugar aún

A todos ellos se les sumarán Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry en su partido con España ante Grecia y Gonzalo Corbalán, que se enfrentará con Argentina a Canadá este martes.