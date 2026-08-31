Saint-Supéry y Cárdenas brillan en el OAKA pero no pueden evitar la derrota de España en Grecia

Nuevo revés para España. Y ya van tres seguidos. La derrota ante Grecia en la prórroga (108-106) les deja con poco margen de error de cara a las próximas ventanas FIBA, aunque los de Chus Mateo dieron la cara hasta el final incluso cuando perdían de 12 en el último cuarto. Un final de infarto en el que además fueron protagonistas los dos taronja en la selección, con Álvaro Cárdenas y Saint-Supéry jugando los minutos decisivos y siendo de los más destacados de la selección junto a Joel Parra y Aday Mara, autor de 15 puntos, 13 rebotes y 25 de valoración.

Alberto Díaz, tras quedarse fuera de la lista ante Portugal, salió de inicio junto a Darío Brizuela, Hugo González y los hermanos Hernangómez, Juancho y Willy. Un quinteto que sufrió en los primeros minutos en defensa y que no lograba ver aro, hasta el punto de encajar un primer parcial de 8-0, tras triples de Mitoglou y Tyler Dorsey y dos tiros libres de Kostas Antetokounmpo.

El seleccionador español movía el banquillo en busca de soluciones y ya con Cárdenas y Aday Mara en pista antes de los tres minutos de partido, llegaban los primeros puntos en las manos de Hugó González, primero en transición y luego desde la línea de 4.60. La sangría se frenaba por momentos, pero Dorsey y de nuevo MNitoglou desde el 6,75 ponían el +9 para los locales (13-4) y obligaban a Chus Mateo a pedir su primer tiempo.

Aday Mara, enorme con 15 puntos, 13 rebotes y 24 de valoración. / FEB

Saint-Supéry entraba a pista y no tardaba en llevarse un susto importante al hacerse daño en la muñeca derecha por un mal apoyo en una caída. Por suerte para el malagueño, podía continuar y de hecho anotaba acto seguido desde la línea de tiros libres, a la que volvería segundos después tras forzar una nueva falta entrando con decisión a canasta.

El acierto de los españoles desde el 4,60, con 4 puntos más de Aday Mara a continuación, permitían igualar el partido y poner el 13-12. Una diferencia que se amplió segundos después, pero que se recuperó antes del final del primer cuarto, al que se llegó con una mínima ventaja de 19-20 tras una nueva acción de Saint-Supéry y dos canastas de Pradilla.

Problemas con Mitoglou

Miller, de nuevo Saint-Supéry y un De Larrea que no había tenido minutos en el primer cuarto, permitían aumentar la ventaja española hasta el 21-27, pero el acierto de Mitoglou en el tiro exterior daba alas a los helenos, que unos minutos después se ponían por delante pese a un nuevo triple del vallisoletano, el más inspirado de los españoles en esos momentos.

Saint-Supéry, protagonista pese a la presión de jugar en el OAKA contra Grecia. / FEB

Con 38-34, Chus Mateo paraba de nuevo el partido para buscar soluciones al festival de Mitoglou, con 4 de 4 en triples para el del Panathinaikos, ya con 19 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 25 de valoración. Karagiannidis tomaba su relevo al final del segundo período, pero el acierto de Alberto Díaz, Joel Parra y Pradilla permitía llegar al descanso con un ajustado 43-42 y todo por decidir.

Calathes toma el mando

España lograga frenar a Mitoglou tras el descanso, pero sin sus puntos, empezaba el recital de Calathes, con robos, asistencias y 7 puntos en apenas unos minutos. Un liderazgo que llevaba a Grecia a ponerse 56-49 en unos minutos en los que Saint-Supéry sumaba también un triple para llegar hasta los 11 puntos.

El poderío en la pintura de Aday Mara no era suficiente para frenar a una selección helena que, con triples de Dorsey y Toliopoulos, cerraba el tercer cuarto con un contundente 67-58.

Joel Parra, el líder de la selección española en el tramo final de partido. / FEB

Con Parra y Saint-Supéry hasta la prórroga

El 24-16 del tercer cuarto ponía contra las cuerdas a España y aunque arrancó el último cuarto con puntos de Brizuela, Grecia lograba mantener una diferencia holgada con puntos de Thanasis Antetokounmpo y un triple de Bazinas para echar un jarro de agua fría en las esperanzas de remontada de los españoles.

La reacción no podía esperar más y empezaba en las manos de Juancho desde la línea de tiros libres. El del Panathinaikos anotaba los dos tiros en un visto y no visto, Parra y Saint-Supéry metían a España de lleno en el partido al poner el 75-73 a falta de 3:20 para el final. El taronja sumaba ya 16 puntos y era el máximo anotador de España.

A pesar de ello, Mitoglou y Dorsey seguían sumando para dejar contras las cuerdas a España, pero un triple de Cárdenas, una acción de Pradilla y de nuevo Juancho desde el 6,75 a seis segundos del final, empataban el partido para forzar la prórroga (86-86).

Cruel y polémico final de partido

Chus Mateo apostaba por la dupla taronja en los momentos decisivos y Cárdenas respondía con dos canastas tras otra de Mara para poner el 93-92. Mitoglou y Dorsey seguían en su línea, castigando una y otra vez el aro rival, pero empuje de Parra y dos triples de Brizuela permitían llegar a los últimos 19 segundos con un ajustado 107-105.

Chus Mateo metía a Alberto Díaz ante la defensa del partido. Había que recuperar el balón y España lo lograba con un 3 contra 1, con Cárdenas y Parra en la presión. El del Barça lo recuperaba y se iba a canasta para empatar, pero los árbitros perdonaron la antideportiva a Dorsey y Joel se dejó un tiro libre.

No quedaba otra que hacer una nueva falta y esperar y aunque Toliopoulos se dejó también un tiro libre y España tuvo una última posesión para ganar, la defensa sobre Brizuela le complicó el lanzamiento y España se quedó con la miel en los labios. España perdió 108-106 y se quedó con la miel en los labios, con menos margen de error para la próxima ventana de noviembre si no quieren complicarse la clasificación para el Mundial.

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Saint-Supéry sumó 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para 16 de valoración. Cárdenas llegó a 9 puntos, 1 rebote y 8 asistencias, con 12 créditos. Buenos números que se suman a los de Nate Reuvers, Elias Valtonen y Mo Guaye, protagonistas también con sus selecciones.