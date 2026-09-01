El Museo & Tour de Valencia Basket supera los 5.000 visitantes

El Museo & Tour de Valencia Basket sigue su curso, explicando los 40 años de historia del club, y entreteniendo a partes iguales a los ya más de 5.000 visitantes que han visitado ya sus instalaciones. Entre los primeros miles de visitantes, a destacar, una buena cantidad de visitantes de la Comunitat Valenciana, incluyendo a muchos de los abonados del club. A ellos se les suma la visita de tanto visitante a nivel nacional como internacional, ayudando a dar a conocer todavía más el legado histórico del Valencia Basket.

Desde el 15 de mayo, cuando abrió sus puertas, y en tan sólo tres meses y medio, en los que debemos incluir el verano, en el que no hay partidos de baloncesto, ya son miles los que han conocido la emoción y el entretenimiento del pasado, presente y futuro del Valencia Basket Club

Así es el nuevo Museo & Tour Valencia Basket / Germán Caballero

Un viaje para todos los públicos

Desde repasar la historia o revivir el momento de la consecución de los últimos títulos, a poner a prueba los conocimientos, reflejos, tiro y capacidad de salto. El nuevo Museo & Tour es una experiencia apta para todos los públicos. Ya seas seguidor del club y del baloncesto, o quieras descubrirlo por primera vez, tendrás distintas estaciones y actividades que harán que te sientas uno de los protagonistas sobre el parqué.

Se completa la visita con un Tour exclusivo

Podrás disfrutar de un pequeño recorrido por las zonas de trabajo del club y conocer más de cerca el día a día del equipo. Además, siempre que la actividad del recinto lo permita, vivirás una espectacular vista panorámica del Roig Arena desde el interior.

Acceso a través de la tienda del Club

El acceso al Museo & Tour de Valencia Basket estará situado en el interior de la tienda del Club, en el Roig Arena. Una vez allí, tras haber comprado su entrada, los asistentes recibirán una pulsera para jugar en la zona interactiva, que podrán guardar como souvenir de la visita, y serán acompañados en un formato de visita guiada.

Modalidades de visita y tarifas

Con tal de adaptarse a la actividad deportiva y a la operativa del recinto, el Museo del Valencia Basket tiene dos formas de funcionamiento, ofreciendo cada día una modalidad en función de las posibilidades y por lo tanto no sujeta a elección:

Museo & Tour

Incluye la experiencia completa: visita guiada con acceso al Museo y recorrido por las zonas habilitadas del club, además de la vista panorámica interior del Roig Arena (siempre que sea posible).

Solo Museo

Sólo algunos días no es posible realizar el Tour, debido al uso deportivo de la instalación. Esta opción incluye el acceso completo a la zona histórica e interactiva del Museo, garantizando igualmente una experiencia dinámica, participativa y emocionante. De este modo, se asegura la mejor experiencia posible en cada visita, adaptando la experiencia al calendario deportivo para que puedas sacarle el máximo partido.

El día de partido, Gameday Experience

A finales de la temporada 2025-26 comenzó un formato especial que incluye, además del Museo, ver el calentamiento del equipo, la salida desde el túnel y catering, siendo imprescindible tener entrada o abono para realizar la experiencia. Una vez se anuncien las entradas para los partidos de la nueva temporada, podrás comprar una de las plazas disponibles en este formato.

Todos los detalles y las tarifas de cada una de las modalidades en la página oficial del Museo & Tour:

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