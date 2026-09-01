Problemón para el Panathinaikos de Brancou Badio para el inicio de la Euroliga

La Euroliga no da tregua y cada jornada es trascendental para la clasificación final de la fase regular, que define todos los caminos para una Final Four que en la temporada 2026/27 se disputa en Dubai. Por eso cada mínimo contratiempo puede ser determinante incluso antes de comenzar la competición, y si no que se lo digan a Panathinaikos, que acaba de recibir una muy mala noticia de cara al inicio de la temporada.

El equipo de Dimitrios Giannakopoulos, al que se ha marchado el extaronja Brancou Badio este verano, debe lidiar con una lesión importante de uno de sus mejores jugadores: Nigel Hayes-Davis. El jugador norteamericano se ha lesionado su mano izquierda y necesitará alrededor de dos meses de recuperación para volver a las canchas. Tras realizarle los exámenes pertinentes, se ha descubierto que sufre una fractura en el cuarto metacarpiano.

MVP en la 24/25 y un dolor de cabeza para VBC

Hayes-Davis no es un jugador cualquiera. En la temporada 2024/25 ganó la Euroliga con Fenerbahce y fue nombrado MVP de la Final Four. El Panathinaikos hizo una importante apuesta por él el pasado verano y, aunque su primera campaña quizá no ha sido todo lo brillante que se esperaba, ha dejado muchos momentos de magia sobre la pista, algunos de ellos contra Valencia Basket.

En la ya histórica eliminatoria de playoff en la que le conjunto taronja remontó un 0-2 en contra frente a Panathinaikos para acceder a la primera Final Four de su historia, Hayes-Davis fue una figura clave en los dos primeros partidos en el Roig Arena, anotando un game winner sobre la bocina que permitió a los griegos marcharse al OAKA con la ventaja de 0-2 en la eliminatoria. El resto es historia de Valencia Basket y de la competición.

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Podría llegar para medirse al VBC

A pesar de la lesión de larga duración, Hayes-Davis podría llegar al primer enfrentamiento contra VBC de la temporada, y es que el calendario de la Euroliga deparó el primer cruce entre ambos para finales de noviembre.