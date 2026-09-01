Así les ha ido a los seis internacionales del Valencia Basket en las ventanas FIBA de agosto

Las Ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo celebradas este mes de agosto han contado con la participación de hasta seis jugadores del Valencia Basket: Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supery con España; Nate Reuvers con Hungría; Elias Valtonen con Finlandia; Mo Gueye con Senegal y Gonzalo Corbalán, con Argentina. Todos (el último en hacerlo fue Corbalán la pasada madrugada) han finalizado ya sus compromisos con sus respectivas selecciones y en las próximas horas se incorporarán a la pretemporada con el Valencia Basket a las órdenes de Xavi Albert.

Los seis taronja han terminado su participación con las selecciones nacionales con suerte dispar. Álvaro Cárdenas destacó mucho en el partido ante Portugal y Mario Saint-Supery fue de los mejores de España en la derrota en la prórroga ante Grecia, pero el equipo nacional cosechó dos derrotas. Hungría aseguró una importante victoria ante Estonia que le mantiene en la pelea con Reuvers como su jugador más destacado. Mo Gueye hizo su debut internacional con Senegal ganando dos de los tres partidos, la Finlandia de Valtonen arrasó en Estonia para seguir dentro de las posiciones que clasifican para el Mundial y la Argentina de Gonzalo Corbalán dio un paso importante hacia la Copa del Mundo ganando a Puerto Rico y compitiendo bien en Canadá.

Doble derrota de España

La selección española fue la última de las europeas con representación taronja en terminar su participación en estas ventanas de agosto y no pudo terminar con su dinámica negativa, cosechando dos derrotas ante Portugal en Zaragoza por 89-95 y tras una prórroga en Atenas ante Grecia por 108-106. Unos resultados que han llevado al equipo nacional con un balance de 5-3 y hacerle perder el liderato del grupo I para caer a la segunda plaza por detrás de Ucrania. Álvaro Cárdenas fue el jugador más valorado de España en el partido ante Portugal con 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para 23 de valoración y fue uno de los mejores de la selección en estas ventanas con un promedio de 13,5 puntos y 6 asistencias para 17,5 de valoración. Por su parte, Mario Saint-Supery fue uno de los destacados en el segundo partido, el del Telekom Center Athens, con 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias y acabó esta recta de partidos con una media de 10,5 puntos, 2,5 rebotes y 3 asistencias para 9,5 de valoración.

Cara y cruz para Reuvers con Hungría

El pívot Nate Reuvers fue el máximo anotador (19,5 puntos) y el jugador más valorado de Hungría en esta ventana en la que el equipo magiar comenzó con un triunfo ante Estonia por 85-67 como local en Miskolc y que cerró el domingo con una derrota fuera de casa ante Eslovenia por 92-77 en un partido disputado en Ljubljana. El interior taronja acreditó 18 puntos y 8 rebotes en el triunfo y se fue hasta los 21 puntos sin fallos en el tiro de dos y 5 rebotes para 23 de valoración en el segundo partido. En la media de los dos partidos, terminó con 19,5 puntos con un 9/16 en tiros de dos y un 18/22 en tiros libres a los que añadió 7,5 rebotes para 18,5 créditos. Hungría se queda en la quinta posición del grupo L, con un balance de 4-4, pero empatado con Eslovenia, que es el último equipo que actualmente pasa el corte para estar en la Copa del Mundo.

La Finlandia de Valtonen se aferra a la segunda posición

Finlandia llegó a esta doble jornada como segunda clasificada del grupo L y la ha acabado en esa misma posición, ya que a pesar de perder en el duelo escandinavo como local ante Suecia por 81-86, se repuso con un contundente triunfo en Estonia por 67-96 que le permite colocarse con un 5-3 en su casillero, solo por detrás de Francia. El alero taronja Elias Valtonen contribuyó al triunfo en Tallinn con 11 puntos y 4 rebotes, acreditando una tarjeta en esta ventana de 9,5 puntos con un 40% de acierto en triples, 5 rebotes y 13 de valoración en algo menos de 27 minutos de media sobre el parquet.

Gueye se estrena con Senegal

El ala-pívot Mo Gueye jugó sus primeros partidos con la selección absoluta de Senegal ante su público en la fase de concentración disputada en Dakar en la que los Leones consolidaron su primera plaza del grupo F con un balance de 7-2 a pesar de comenzar perdiendo ante Egipto por 76-67. Senegal se repuso con un triunfo decidido en el último minuto ante Angola por 84-82 y cerró la ventana el domingo con un contundente triunfo por 71-97. El nuevo interior taronja tuvo su mejor actuación estadística en el estreno ante Egipto con 12 puntos y 4 rebotes, lo que le llevó a ser titular en los dos triunfos. En el cómputo de los tres partidos, Gueye contribuyó con 8,7 puntos con un 42,9% en triples, 3,7 rebotes y 2,3 tapones para 8,3 créditos en algo más de 24 minutos de promedio.

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Corbalán, el último en terminar

El último de los jugadores de Valencia Basket que ha terminado su periplo con el equipo nacional ha sido el escolta Gonzalo Corbalán, que en la madrugada del lunes al martes se enfrentó a Canadá en Quebec City anotando 7 puntos en algo menos de 14 minutos, aunque no pudo evitar la derrota de Argentina por 97-92. Previamente, la selección albiceleste se había impuesto a Puerto Rico en Mar del Plata por 89-75. Un triunfo que le permite mantenerse en las posiciones que dan acceso a la Copa del Mundo, ya que actualmente Argentina es tercera del grupo F con un balance de 6-2.