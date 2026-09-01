El Valencia Basket ya tiene horarios oficiales para la Supercopa LF Endesa

El Valencia Basket ha conocido este martes, 1 de septiembre, los horarios oficiales para la Supercopa LF Endesa que se celebrará el sábado 26 y el domingo 27 en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz y donde las taronja buscarán su primer título de la temporada en el primer trofeo oficial de la neva campaña.

El Valencia Basket, campeón en las ediciones de 2023 y 2024 buscará recuperar una corona que se le escapó en la pasada edición. Las de Javier Torralba lucharán el sábado 26 por meterse en la final midiéndose al Casademont Zaragoza en semifinales. El cojunto aragonés defenderá su condición de vigente campeón ante el campeón de Liga/Copa del pasado curso, un Valencia Basket al que se medirán a partir de las 17:15h. De este modo, se pondrá en juego el primer billete a una Final cuyo segundo protagonista se conocerá unas horas después, en una segunda semifinal que enfrentará al Innova-tsn Leganés, el conjunto "local" de la cita, con un Hozono Global Jairis que buscará su primer título.

Los dos equipos que accedan a la Final, lucharán por la victoria final en un encuentro que se celebrará el domingo 27 a las 17:00h, una cita cuyas entradas se encuentran ya a la venta en FEB.es.

El cuadro de la Supercopa F Endesa 2026 / FEB

XXIII SUPERCOPA LF ENDESA:

Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Pabellón: Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz)

TV: Teledeporte / RTVE Play

Semifinal 1:

Sábado 26: Casademont Zaragoza vs Valencia Basket (17:15h)

Semifinal 2:

Sábado 26: Innova-tsn Leganés vs Hozono Global Jairis (20:00h)

Final:

Domingo: Vencedor S1 vs Vencedor S1 (17:00h)

PALMARÉS:

9 títulos: Perfumerías Avenida

6 títulos: Ros Casares Valencia

3 títulos: Spar Girona

3 títulos: Valencia Basket

1 título: Casademont Zaragoza

1 título: UB FC Barcelona

ÚLTIMOS CAMPEONES:

2020 Bilbao: Perfumerías Avenida

2021 Tenerife: Valencia

2022 Vitoria: Spar Girona

2023 Las Palmas: Valencia Basket

2024 Alcantarilla: Valencia Basket

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2025 Huesca: Casademont Zaragoza