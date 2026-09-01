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Primera oportunidad para ver a los nuevos fichajes de Valencia Basket

El conjunto taronja inicia su preparación para el curso 2026/27 ante el Casademont Zaragoza en la localidad de Benicarló y las entradas para el partido ya están a la venta

Sesión de entrenamiento

Sesión de entrenamiento / VBC

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Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Todavía hay que esperar algunas semanas para que el nuevo Valencia Basket de Xavi Albert eche a rodar de forma oficial en la Supercopa de España que se disputará en Badalona y que decidirá al primer campeón de la temporada 2026/27. Mientras tanto, el conjunto taronja sigue acumulando entrenamientos esta pretemporada y pronto disputará el primer amistoso de la misma.

Será el lunes 7 de septiembre a partir de las 20:00 horas cuando Valencia Basket afronte en Benicarló el primer test previo al curso ante el Casademont Zaragoza. El CB Benicarló es el organizador del encuentro, que se disputará en el Pabellón Municipal de la localidad valenciana.

Entradas ya a la venta

Como ha informado el club taronja, las entradas ya están a la venta, aunque con ciertos aspectos a tener en cuenta. Los abonados y jugadores de cantera, que disponen de un descuento especial, deberán adquirir sus entradas presencialmente en Óptica Benicarló (C/ PIUS XXI, 23), ya que los tickets con descuento no están disponibles en la venta online. Los precios generales son de 15 euros para los mayores de 15 años y de 5 euros para los niños entre 4 y 15 años.

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Primer rodaje

Los amistosos de pretemporada adquieren más importancia si cabe este curso teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la plantilla son caras nuevas. El club se ha enfrentado a una reconstrucción masiva de jugadores a lo largo del verano y el primer gran objetivo de Xabi Albert no es otro que el de construir la mejor química posible entre los nuevos integrantes de la familia taronja.

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