¿Por qué TJ Shorts siempre lleva el dorsal 0? Mucho más que un número

El Valencia Basket hacía público hace unos días la lista de dorsales que lucirán los jugadores del primer equipo durante la temporada 2026-2027. Las motivaciones para elegir un número son muchas pero la de TJ Shorts es especial. El base estadounidense con pasaporte de Macedonia del Norte, una de las grandes novedades en la plantilla taronja, lucirá el número 0. Shorts no ha dudado en quedarse con el número dejado vacante por Brancou Badio, quien lo lució la pasada campaña. La elección de Shorts no es casual, ya que siempre ha jugado con ese número. El 0 es mucho más que un número para el nuevo director de juego taronja, supone un acicate, un recordatorio constante de que nunca hay que rendirse. Y es que TJ Shorts siempre lleva el número 0 por un motivo, para recordar el número de ofertas que recibió cuando acabó su etapa en el instituto. En ese momento clave para un jugador, cuando todos sueñan con dar el salto a la NCAA, el teléfono de TJ Shorts no sonó. No recibió ninguna oferta de ninguna universidad. El número de equipos que se interesaron por él fue... 0, el número que desde entonces ha lucido en su camiseta en todos los equipos por los que ha pasado.

TJ Shorts frente al Valencia Basket en la pasada temporada / EFE

Sin ofertas universitarias

Tras su etapa en el instituto y sin oportunidades en ninguna universidad tuvo que irse al junior college Saddleback. Después de su primera etapa allí volvió a encontrarse otra vez cero ofertas. Finalmente, tras su segundo año consiguió una oportunidad en UC Davis. Por el hecho de ser un base bajo (1,75 m.), los equipos eran reticentes a ficharlo. Pero TJ Shorts no se rindió y se labró un camino en el mundo del baloncesto que le ha llevado esta temporada hasta el Roig Arena.

Un recuerdo y una motivación

Años después, ya convertido en una de las estrellas de Europa con el Paris Basketball, Shorts explicaba así el significado del dorsal en una entrevista a L'Équipe. “Mi número 0 es un recordatorio. Cada vez que me lo pongo, recuerdo de dónde vengo.” Una filosofía que sintoniza perfectamente con la Cultura del Esfuerzo de su nuevo club, el Valencia Basket.

Desde aquella etapa estudiantil, TJ Shorts ha jugado con el número 0 sucesivamente en el UC Davis, Telekom Baskets Bonn (022-23), Paris Basketball (2023-24 y 2024-25) y Panathinaikos (2025-26).

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TJ Shorts no se rindió, el hecho de recibir 0 ofertas cuando era tan sólo un adolescente supuso un acicate más, una motivación para demostrar su valía. El tiempo le ha dado la razón. Llegó a ser MVP de la Basketball Champions League con Bonn y ahora es una de las grandes estrellas de la Euroliga.