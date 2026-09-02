Xavi Albert contará desde este jueves con toda la plantilla

El Valencia Basket iniciaba el pasado 20 de agosto los entrenamientos de pretemporada para preparar la nueva campaña 2026-2027 pero lo hacía con grandes ausencias debido a la celebración de partidos internacionales con motivo de la fase de clasificación para la Copa del Mundo. La participación de hasta seis jugadores taronja con sus respectivas selecciones en las Ventanas FIBA ha motivado que hasta ahora, el nuevo técnico taronja, Xavi Albert haya tenido que trabajar con apenas la mitad de la primera plantilla, reforzada con jugadores del filial.

Vuelven los seis internacionales

Este jueves, 3 de septiembre, por fin, Xavi Albert podrá reunir a todos sus hombres ya que recupera a los seis internacionales. Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supery con España; Nate Reuvers con Hungría; Elias Valtonen con Finlandia; Mo Gueye con Senegal y Gonzalo Corbalán, con Argentina, ponían fin el pasado lunes a sus compromisos con sus selecciones y tras apebas dos días de descanso, este jueves estarán por fin a las órdenes de Xavi Albert. Los seis internacionales se unirán así a sus compañeros TJ Shorts, Kameron Taylor, Josep Puerto, Dylan Osetkowski, Omari Moore, Neal Sako, Armoni Brooks, Mo Gueye, Lucas Marí, Jasiel Rivero y Jankuba Sima.

El lunes, primer test

El Valencia Basket 2026-2027 ya con todos sus efectivos, se pone así en marcha este jueves con la mente ya en el primer test de la pretemporada que les enfrentará el próximo lunes 7 de agosto al Casademont Zaragoza en Benicarló a las 20:00 h. Xavi Albert, por tanto, apenas dispondrá de unos días para preparar el primer amistoso del curso con todos sus jugadores.

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Presentación de Valtonen

Por otra parte, el club taronja continúa con la rueda de presentación de los nuevos fichajes para la presente temporada. Así, este mismo jueves, el protagonista será Elias Valtonen que será presentado en la Sala Jardín del Roig Arena a las 13:30 horas en un acto abierto al público.