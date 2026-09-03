Brutal lista del Valencia Basket en el Mundial de Berlín

El Valencia Basket tendrá una representación espectacular en la Copa del Mundo femenina de Berlín. Y no es para menos, tratándose de uno de los mejores clubes de Europa. El torneo, que se disputa en la capital alemana del 4 al 13 de septiembre, contará con nada menos que siete jugadoras del equipo de Javi Torralba, más de la mitad de las trece integrantes que aparecen actualmente en la plantilla del primer equipo taronja.

Elena Buenavida, Raquel Carrera, Alicia Flórez, Helena Pueyo, Alexis Peterson, Elizabeth Balogun y Virag Takacs-Kiss estarán entre las protagonistas de la gran cita internacional. Siete nombres del Valencia Basket repartidos entre España, Alemania, Nigeria y Hungría, una presencia que refleja el nivel internacional de una plantilla diseñada para volver a competir por todos los títulos después de conquistar la pasada campaña la Liga Femenina Endesa y la Copa de la Reina. Eso sí, ahora toca afrontar un curso cargado de cambios, ya que prácticamente será otra plantilla la que arranque el curso en el Roig Arena. Pero para eso todavía queda mucho. Antes, toca Mundial.

El dato tiene todavía más valor porque las siete jugadoras afrontarán su primera Copa del Mundo absoluta. Entre ellas aparece Raquel Carrera, a la que la propia FIBA incluye entre las debutantes a seguir en Berlín después de haber formado parte del quinteto ideal del EuroBasket 2025. También destaca Alexis Peterson, señalada por FIBA como una de las jugadoras importantes del campeonato por el peso que tendrá en la dirección de Alemania.

Raquel Carrera, campeona de la Commissioner's Cup de la WNBA / Liberty

Un tercio de España juega en el Valencia Basket

La mayor representación llegará con la selección española. Miguel Méndez ha incluido definitivamente a Elena Buenavida, Raquel Carrera, Helena Pueyo y Alicia Flórez entre sus doce elegidas. Es decir, una de cada tres jugadoras de España pertenece al Valencia Basket. La lista la completan Alba Torrens, María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, Iyana Martín, Awa Fam y Megan Gustafson. Y eso dejando de lado a exjugadoras.

España regresa además a un Mundial después de ocho años de ausencia. Su última participación había sido en 2018 y no consiguió clasificarse para la edición de 2022. El billete para Berlín llegó el pasado mes de marzo después del torneo clasificatorio de Puerto Rico, precisamente con una importante participación taronja durante aquella ventana.

El combinado español ha quedado encuadrado en el grupo A junto a Alemania, Japón y Mali y el Mundial arrancará con un partido especialmente atractivo desde el punto de vista taronja, ya que será contra la siempre potente Alemania este viernes 4 de septiembre.

Peterson, de compañera a rival de las cuatro españolas

Frente a Buenavida, Carrera, Pueyo y Flórez estará Alexis Peterson, uno de los grandes fichajes del Valencia Basket para la temporada 2026/27. La base ha entrado en la convocatoria definitiva de Alemania y ejercerá de anfitriona en Berlín. La Federación Alemana confirmó este jueves su presencia entre las doce seleccionadas por Olaf Lange.

Peterson no llega para ocupar un papel secundario. Desde que debutó con Alemania en los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha convertido en una de las referencias de la selección. En el torneo clasificatorio para este Mundial promedió 10,6 puntos, 6,2 asistencias y cuatro rebotes, y FIBA la coloca entre las veinte jugadoras a seguir durante la competición. Su estreno mundialista será, precisamente, contra cuatro de las que dentro de pocas semanas serán sus compañeras en el Roig Arena. Ojito con ella.

Balogun y Takacs-Kiss también se cruzan

Y el calendario ha querido repetir la historia en el grupo B. Allí coinciden Elizabeth Balogun con Nigeria y Virag Takacs-Kiss con Hungría, junto a Francia y Corea.

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FIBA

Balogun forma parte de las elegidas de la potente Nigeria, campeona africana, mientras que Takacs-Kiss llega después de desempeñar un papel importante en la clasificación histórica de Hungría. En el torneo clasificatorio, la nueva pívot del Valencia Basket promedió 9,6 puntos y 9 rebotes, y fue una de las jugadoras destacadas en el decisivo triunfo sobre Turquía que devolvió a su país a un Mundial nada menos que 28 años después de su última participación, en 1998. Ambas se verán las caras ya en la segunda jornada de la fase de grupos, por lo que Valencia Basket tendrá enfrentamientos directos entre sus propias jugadoras en los dos primeros grupos del Mundial.