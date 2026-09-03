Elias Valtonen señala lo que espera Xavi Albert de él en el Valencia Basket

"Cuando un club como el Valencia Basket te llama es muy fácil tomar la decisión. Según se fue desarrollando mi carrera, jugar en la Euroliga se convirtió en mi objetivo y este club me da la oportunidad de probarme a mí mismo". Así de contundente se mostró Elias Valtonen en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia Basket cuando fue preguntado por su decisión de empezar esta nueva aventura profesional de taronja.

Y eso que no tiene contrato garantizado, por lo que lograrlo será uno de sus grandes objetivos esta temporada. "Me gusta pensar en el día a día, trabajar duro, mi primer objetivo es garantizarme un puesto en el equipo y trabajar duro para conseguirlo. Luego ver el rol que se me asigna", señaló Valtonen.

Expectativas de Xavi Albert

Respecto a qué le va a pedir Xavi Albert esta temporada, destacó que "me pide ser yo mismo, jugar con mi versatilidad, jugar con velocidad, tirar triples, jugar en defensa, estoy orgulloso en poder defender a jugadores de varias posiciones, en Manresa hace unas temporadas jugué un estilo parecido, estoy familiarizado con esta forma de jugar y este estilo".

Elias Valtonen, entre Luis Arbalejo y Víctor Luengo en el Roig Arena. / Miguel Ángel Montesinos

En la misma línea y tras admitir que "es mi primera presentación de este estilo en mi carrera, estoy más nervioso que cuando juego", añadió que "es una gran oportunidad, desde que empecé en la segunda alemana he dado pasos adelante, en Manresa, Granada, y ahora una oportunidad como la del Valencia BC. Intentaré encajar, aportar versatilidad y encajar en el grupo".

Ilusión por el Roig Arena

Respecto a la que ya es su nueva casa, el Roig Arena, se muestra ilusionado por jugar como local y más después de no haber podido hacerlo el año pasado cuando vino como visitante. "Es increíble, no pude jugar el año pasado, estaba lesionado, pero pude conocer el Arena, verlo desde la banda. También hemos tenido la oportunidad de que nos enseñaran el Arena estos días".

Elias Valtonen, en su presentación oficial como jugador del Valencia Basket. / M. A. Montesinos

Vestuario taronja

De sus nuevos compañeros, destaca que "de momento todo va muy bien a la hora de integrarme en el equipo, conozco a algunos jugadores, el vestuario está muy unido, hay un punto de hermandad para encajar, en estas primeras semanas intentamos construir un bloque, me han recibido muy bien y me he sentido muy bien desde el primer momento".

Elogios de Víctor Luengo

En una presentación patrocinada por MGS Seguros, que tuvo lugar en la Sala Jardín del Roig Arena, Víctor Luengo, director de relaciones externas del Valencia Basket, también valoró la incorporación del exterior finlandés: "Su forma de jugar y rebotear le permite jugar tanto dentro como fuera. Tiene un nivel contrastado en la acb y ahora tiene el reto de demostrar que puede competir con los mejores en la Euroliga".

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Además, "es el primer jugador finlandés de nuestra historia, un nuevo país en el museo virtual del Roig Arena. Es un jugador contrastado en la acb. Ronda el 40% de eficacia en el triple, viene de competir con Finlandia y ha demostrado su capacidad de anotar y jugar duro en ambos lados de la pista".