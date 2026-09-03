SELECCIÓN
La España más taronja arranca el Mundial contra la anfitriona
La selección española regresa al Mundial ocho años después tras pleno de victorias en la preparación
Todas debutarán en un campeonato así salvo una Alba Torrens que ya tiene tres precedentes
El Valencia BC, el club más representado con Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Helena Pueyo
La valenciana Awa Fam, una de las grandes esperanzas de una selección con sello WNBA
La cuenta atrás se ha acabado. Berlín espera a la selección española, que regresa a un Mundial ocho años después y que lo hace además midiéndose este viernes a la anfitriona, Alemania. Un duelo que arrancará a las 17:45 y que las de Miguel Méndez afrontan con la máxima motivación para intentar encarrilar su clasificación y poner la primera piedra del sueño de pelear por la que sería la cuarta medalla en un Mundial, tras los bronces en 2010 y 2018 y una brillante plata en 2014 tras caer ante las todopoderosas estadounidenses.
Un objetivo ambicioso que hasta ahora solo ha podido lograr la capitana Alba Torrens, ya que la extaronja y capitana es la única que ha disputado hasta la fecha un Mundial y además lo ha hecho en las tres ocasiones en las que subieron al podio.
En una selección marcada por el cambio generacional, el resto de jugadoras serán debutantes en el Mundial, entre ellas las taronja Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Helena Pueyo. Una representación nutrida del Valencia Basket a la que se suma la valenciana Awa Fam y la también extaronja Paula Ginzo. Junto a ellas estarán también María Conde, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, Iyana Martín y Megan Gustafson. Ocho de ellas ya fueron subcampeonas de Europa el año pasado, tras acariciar el oro en una final contra Bélgica que se escapó en los últimos segundos.
En racha hacia la fase de grupos
Tras un mes de preparación aunque sin las jugadoras de la WNBA (solo Awa y Conde jugaron un partido), la Selección llega al Mundial habiéndose enfrentado a Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China, con un balance de 6 victorias en 6 partidos, por lo que llega al Mundial invicta.
España debutará el viernes contra las anfitrionas, Alemania (17:45 horas). Un día después, jugará contra Malí (11:30 horas) y cerrará la fase de grupos contra Japón el lunes 7 de septiembre (17:50 horas). Todos los partidos podrán seguirse en directo por Teledeporte y por Movistar Plus.
Las rivales
España tendrá que medirse este viernes a Alemania en el ambiente del Berlín Arena y con una anfitriona con ganas de brillar también con sus jugadoras WNBA. Al día siguiente, tocará una Mali con menor potencial por la importante baja de Mariam Coulibaly, MVP de la pasada LF Endesa, y cerrará la primera fase ante la siempre competitiva Japón, que ya fue capaz de batir a las españolas en el último Preolímpico.
La calculadora de cruces
El objetivo de la actual subcampeona europea es acabar como líder de su grupo, lo que le clasificaría directamente para los cuartos de final, aunque eso le pondría en el camino de un hipotético duelo en las semifinales contra la gran favorita, Estados Unidos, que podría estar una ronda anterior si España es tercera de grupo y supera los octavos. Si es segunda, además de un partido más, iría seguramente por el camino de Bélgica o Australia, con Francia como la favorita por ese lado del cuadro.
Billete en juego para Los Ángeles 2028
El favoritismo recae una vez más sobre Estados Unidos, que acude con un potente equipo repleto de sus innumerables estrellas de la WNBA en busca de mantener su gran racha de oros y que prácticamente sólo ha sido inquietado por Francia en París 2024. El combinado francés llevó al límite a las americanas y tras su fiasco en el Eurobasket, donde fue cuarta sin muchas de sus principales jugadoras, las recupera para ser la otra principal rival a batir en un Mundial que reparte billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 para el campeón.
Taronjas en Alemania, Nigeria y Hungría
Al margen de las cuatro jugadoras del Valencia Basket en la selección española, también competirán en Berlín otras tres jugadoras taronja: Alexis Peterson (Alemania), Elizabeth Balogun (Nigeria) y Virag Takacs-Kiss (Hungría).
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