Baja importante en el Barcelona para la Supercopa Endesa contra el Valencia Basket

El Valencia Basket defenderá el título de la Supercopa Endesa que ganó el año pasado los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. Un escenario en el que debutarán en semifinales contra un renovado Barcelona, pero al que le faltará uno de sus fichajes estrella.

Y es que el propio club azulgrana ha hecho pública la lesión que ha sufrido el británico Tosan Evbuomwan, que le alejará de las pistas en lo que resta de mes. "El jugador Tosan Evbuomwan sufrió una subluxación del hombro izquierdo durante el partido con la selección de Gran Bretaña, disputado el pasado domingo. Seguirá un tratamiento rehabilitador y será reevaluado en tres semanas", informa el comunicado del FC Barcelona.

Tosan Evbuomwan, en uno de sus últimos partidos con su selección. / FIBA

Una baja notable para Aleksander Sekulic ante un Valencia Basket que llegará también con muchas caras nuevas y que cuenta ya con casi todos sus jugadores disponibles después de los partidos internacionales de las Ventanas FIBA. El británico había destacado ante Suiza con 21 puntos, tres rebotes y dos asistencias para 19 de valoración.

Los cruces

El Kosner Baskonia y el Asisa Joventut abrirán el fuego en una semifinal con sabor a clásico en la que el conjunto vitoriano, campeón de la Copa del Rey, se medirá a una Penya que buscará hacer valer el factor cancha ante su afición. La otra semifinal medirá a los dos últimos finalistas de la Liga Endesa, en la que acabó imponiéndose el Valencia BC por 3-1 pese a la derrota en el primer partido.

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Amistosos previos

Antes de la Supercopa Endesa, el Valencia Basket jugará tres amistosos. El primero de ellos será el lunes 7 de septiembre contra Casademont Zaragoza, siguiendo la tradición de las últimas temporadas, con un partido que este año por primera vez tendrá lugar en el pabellón municipal de Benicarló. El jueves 10 de septiembre el equipo viajará un año más a tierras gallegas para repetir su participación en la undécima edición del torneo EncestaRías. El equipo taronja estrenará la competición enfrentándose a Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00 horas y la final del torneo para las 20:30 horas.