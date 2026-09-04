TJ Shorts: "Me gusta el papel de líder, es algo que va conmigo"

El Valencia Basket sigue con su ronda de presentación de los nuevos fichajes para la temporada 2026-2027. Este viernes el turno ha sido para el base norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte TJ Shorts (1,75m, Irvine (California), 15/10/1997, 28 años) al que el club ha dado la bienvenida en un acto celebrado en la Sala Jardín del Roig Arena.

TJ Shorts llega al Valencia Basket dispuesto a asumir el rol de líder del equipo, tanto dentro de la cancha como fuera, un papel con el que se encuentra cómodo: "Es algo que llevo con naturalidad, el liderazgo me ha acompañado siempre en mi carrera". De hecho, TJ Shorts ha estado muy pendiente de todos los fichajes realizados por el club esta temporada y en todo momento durante el verano, estuvo en contactos con todos: "Para mí, la comunicación, asumir el liderazgo y tener esas cualidades, solo va a impulsar al equipo. Así que eso era algo que quería hacer y espero poder seguir aportando eso al Valencia Basket".

El Roig Arena, su motivación

El nuevo base taronja recordó lo vivido frente a su ahora nuevo equipo la pasada temporada en la que se enfrentó con Panathinaikos al Valencia Basket en los cuartos de final de la Euroliga y en el que se impuso el conjunto taronja: "Obviamente, jugar aquí durante los playoffs fue una experiencia distinta. Había mucha presión y mucha energía que sentía por parte del público, de los aficionados. Y creo que esto también influyó en mi decisión de fichar por el Valencia Basket. Me gusta pensar que ahora seré yo el que reciba todo ese apoyo de la afición en el Roig Arena. Sucedió el año pasado, pero este es un capítulo que ahora está cerrado y estoy muy feliz y muy emocionado de estar en una nueva atmósfera y un nuevo entorno, nuevos compañeros de equipo, un nuevo rol, una nueva temporada con un nuevo cuerpo técnico".

Su mensaje a la afición

TJ Shorts llega a dispuesto a liderar el nuevo proyecto taronja y tiene claro qué mensaje lanzar a la afición: "Creo que el mensaje es el mismo dondequiera que esté. En primer lugar, es darlo todo por el club, darlo todo por el equipo. Cada vez que pisamos la cancha, queremos dar nuestra mejor cara y darles a los aficionados, a los que están poniendo su dinero, su esfuerzo para acompañarnos cada partido, queremos darles algo por lo que estar contentos.Queremos darle alegrías, estamos trabajando muy duro desde el 20 de agosto, queremos que la afición vea ese trabajo y esa energía.".

Un dorsal muy especial

El base estadounidense llevará en el Valencia Basket el dorsal 0, el mismo que le ha acompañado toda su carrera y que parea él "tiene un simbolismo especial. Cuando acabé el instituto recibí 0 ofertas. Ningún equipo se interesó por mí. Sólo mi familia y mi entorno más cercano. Uso el cero como un recordatorio para recordarme a mí mismo de dónde vengo a dónde estoy y lo que he logrado hasta hoy. Es un recordatorio cada vez que miro mi camiseta cada vez que la veo en una foto... Me gusta mandar el mensaje de que trabajando y con esfuerzo se puede conseguir lo que se desea".

El jugador resaltó el hecho de que varios de sus compañeros de plantilla le acompañasen en la presentación: "Para mí significa mucho que mis compañeros hayan venido a verme, es algo muy significativo porque esos pequeños detalles hacen grande a un equipo. Desde el primer momento he notado una química especial".

Encantado con València

TJ Shorts también resaltó su buena adaptación a la ciudad de València: "Desde que llegamos a Valencia mi mujer y yo, todo ha ido de maravilla. Obviamente, el tiempo ha sido increíble. He estado aquí con mi esposa y nos hemos instalado muy bien en Valencia. Hemos ido al centro de la ciudad. Hemos podido explorar algunas cosas. Todavía no lo hemos podido probar la paella, pero lo haremos pronto; aún nos quedan nueve meses para hacerlo. Así que ha sido genial estar aquí".

Sobre su nuevo entrenador, Xavi Albert, destacó: "tiene muy claro lo que quiere hacer, muy clara su forma de transmitir y lo está logrando, transmitiendo a cada jugador el rol que quiere que tenga".

El acto contó con la presencia del CEO de Mercadalia, José Vicente López que reiteró el apoyo de Vitaldín al Valencia Basket: "es un orgullo participar en esta nueva etapa del club y estar presente en la presentación de TJ Shorts, un jugador con el que competimos valores como el esfuerzo, y la constancia" y le deseó "muchos éxitos en València". López también felicitó al Valencia Basket por su cuarenta aniversario. Víctor Luengo destacó la importancia de haber renovado el acuerdo con Vitaldín hasta 2028 como proveedor oficial de nutrición del club. Para simbolizar el acuerdo, entregó a José Vicente López una camiseta conmemorativa. Luengo resaltó la trayectoria de TJ Shorts y su "humildad y su capacidad de trabajo y voluntad de hacer equipo".

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Fichado por dos temporadas

Shorts llega al Valencia Basket con un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. El jugador llega como agente libre tras disputar la pasada temporada con el Panathinaikos AKTOR Athens, equipo del que se desvinculó a finales de junio. Con el conjunto griego jugó su segunda temporada en la EuroLeague y fue elegido MVP del Play-in previo a la eliminatoria de cuartos que enfrentó al equipo verde con Valencia Basket. En su primera experiencia en la máxima competición continental, liderando al Paris Basketball, Shorts fue designado para formar parte del quinteto ideal de la EuroLeague con un promedio de 19 puntos con un 36,1% en triples y liderando la competición con 7,3 asistencias para 22,8 de valoración.