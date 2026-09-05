Mali sorprende a una España cansada y errática en el tiro

Sorpresa mayúscula. España se vio superada por Mali en el segundo partido del Mundial (82-73) y se tendrá que jugar la clasificación el lunes ante Japón. Si el viernes se vio la mejor cara de las españolas, este sábado se han llevado un serio aviso ante una selección a la que se impusieron de 39 puntos en la gira preparación, pero que aprendió la lección para jugar más rápido y físico y se aprovechó del cansancio de las de Miguel Méndez, que habían jugado contra Alemania 15 horas antes.

Miguel Méndez repetía el quinteto inicial, con Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde, Raquel Carrera y Awa Fam. La puesta en escena, sin embargo, era muy distinta a la del debut ante Alemania, sin acierto en el tiro exterior y sufriendo para frenar las transiciones de Mali a pesar de que fue Conde quien dio la primera ventaja para España (0-3).

Raquel Carrera, en un lanzamiento contra Mali. / FIBA

Un parcial de 8-0 llevaba al seleccionador español a parar el partido, manteniendo el quinteto en la vuelta a la pista y arrancando una pequeña reacción de la mano de Carrera y Conde. Sin embargo, fueron los movimientos en el banquillo los que dieron un nuevo aire a las de Méndez, sobre todo con el empuje y el talento e Gustafson, imparable bajo el aro.

Pueyo y Mariona empataban el partido cerrando un parcial de 8-0 que puso el 17-17, aunque Balayera dejaba en ventaja a las africanas al final del primer cuarto, en el que Carrera apenas descansó los últimos 11 segundos.

Sin acierto exterior

A España le faltaba frescura tras haber apenas 15 horas antes, pero la calidad empezaba a imponerse y un buen arranque del segundo período por medio de Gustafson, Ginzo y Pueyo, devolvía una ventaja que no se disfrutaba desde los primeros segundos del duelo.

Elena Buenavida, en una acción del segundo partido del Mundial. / FIBA

Mali, sin embargo, no bajaba los brazos y pese a la tercera falta de Naignouma Coulibaly, volvía a recuperar una mínima ventaja tras acciones de Sangare y Kone. España, sin embargo, había subido un punto su intensidad y, pese a las muchas derrotas, lograba hacer daño con Iyana, Flórez y una potente Awa en el juego interior.

Seguía faltando el acierto exterior, pero Mali tampoco hacía daño desde el triple, hasta el punto de que el primero llegó a escasos 39 segundos del descanso, en las manos de N'Diaye. El +7 que llegó a tener España se quedño en un +2 antes de irse a vestuarios, con un 32-34 y todo por decidir en la segunda parte. El 0 de 9 en triples pesaba como una losa, aunque las de Oumarou Sidiya tan solo llevaban un 11% de acierto desde el 6,75.

Mali castiga desde el triple

En nada se parecía el partido al amistoso disputado entre ambas selecciones una semana antes del Mundial y que acabó con una aplastante victoria de España por 97-58. Mali, además, empezaba a encontrar el acierto en el triple, castigando una y otra vez a España desde el exterior pese al intercambio de mando en el marcador.

Alicia Flórez, en una acción defensiva. / FIBA

Flórez, la única novedad respecto al quinteto inicial en el tercer cuarto, empujaba a las de Méndez y anotaba el primer triple del equipo en el duodécimo intento. Un espejismo, ya que las españolas seguían fallando en el tiro exterior una y otra vez mientras la ventaja de las africanas aumentana hasta un inquietante 61-48 a 1:51 del final del tercer cuarto.

Las de Méndez estaban contra las cuerdas, Mali busca una y otra vez transiciones rápidas y juego exterior y además, España seguía dejándose puntos desde la línea de tiros libres, con pobre 2 de 7 al descanso, al que se llegó con una desventaja de 10 puntos (63-53).

Diez minutos de sufrimiento

La reacción de España no podía esperar pero en lugar de redudcir diferencias en la vuelta a la pista, Mali logró poner el +15 (68-53) tras canasta de Sangare y un nuevo triple de Kone. Los nervios llegaban al equipo español, Mali seguía anotando de tres y los errores desde la línea de tiros libres complicaban aún más el milagro de la remontada.

Con 16 puntos por recuperar en el ecuador del último cuarto y sin ideas claras, Iyana asumía la responsabilidad de intentar la remontada y pese a sus dos triples y 12 puntos consecutivos, fue insuficiente para obrar el milagro. El 18% de acierto en triples pesó como una losa, así como los errores en el tiro libre y las 20 pérdidas. Un serio aviso de cara a recuperar la mejor versión el lunes contra Japón.

FICHA TÉCNICA

MALI, 82 - ESPAÑA, 73 (32-34, al descanso).

MALI: N'Diaye (19), Doumbia (8), Haidara (8), Koné (19) y Dembélé (11) --quinteto inicial--; A.Sangare (8), D.Sangare (-), Cisse (-), Coulibaly (-), Dabou (1), Balayera (6) y Sanou (2).

ESPAÑA: Martín (20), Cazorla (4), Conde (5), Carrera (4) y Fam (4) --quinteto inicial--; Ginzo (2), Gustafson (16), Ortiz (6), Buenavida (-), Flórez (8) y Pueyo (4).

--PARCIALES: 19-17, 13-17, 31-19 y 19-20.

--ÁRBITROS: Woolcock (AUS), Husainy (CAN) y Davidson (MAD). Sin eliminadas.

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--PABELLÓN: Max-Schmeling-Halle.