España se mide a Japón con todo en juego y la calculadora en la mano

Como si fuera una final. Así afronta la selección española su partido de este lunes ante Japón en el Mundial de Berlín. Y es que tras el inesperado tropiezo del sábado ante Mali, las de Miguel Méndez no pueden permitirse un nuevo revés si no quieren volverse antes de lo previsto a España, ya que aunque aún tienen opciones de ser primeras, también podrían quedar eliminadas si caen ante las niponas y Alemania se impone a las africanas.

Cuarenta minutos que se jugarán también con un ojo puesto en el otro partido, en el que solo una victoria de Mali clasificaría a España independientemente del resultado de su encuentro, con ambos encuentros en horario unificado a partir de las 17:50.

En cualquier caso, para no depender de terceros, España debe recuperar las sensaciones de su debut ante Alemania y sumar un triunfo que les llevaría a la primera plaza siempre y cuando Mali no ganara su partido, ya que en caso de empate entre ambas selecciones, la victoria de las africanas en el duelo directo les dejaría por encima de las de Méndez, de aquí que interese una victoria de la Alemania de Leo Fiebich y de la ya taronja Alexis Peterson.

Alicia Flórez, en el partido de España contra Mali. / FEB

El peligro del rival

El partido de España se disputará en el Max-Schmeling-Halle de la capital alemana, el mismo escenario del segundo partido de las de Méndez. Enfrente estará una selección japonesa en la que Saki Hayashi brilló en la jornada 1 contra Mali con 27 puntos y 25 créditos de valoración y Kokoro Tanaka, en la 2 ante Alemania con 15 puntos y 10 créditos de valoración, igualmente habiendo destacado frente a las malienses.

Hayashi y Tanaka, por tanto, serán dos adversarias a vigilar muy de cerca por una España que perdió ante Japón en su último enfrentamiento oficial. Ocurrió el 8 de febrero de 2024, por un 75-86 favorables a las niponas, en pleno Torneo Preolímpico de Sopron (Hungría).

Megan Gustafson, en el último partido del Mundial, ante Mali. / FEB

La calculadora

España será líder de grupo si vence a Japón y Alemania gana a Mali; será segunda si vence a Japón y Mali gana a Alemania; y será tercera si pierde contra Japón y Mali gana a Alemania. De ese desenlace dependen las rondas posteriores, ya que segundos y terceros pagan cierto 'peaje', que pasa por disputar un cruce a modo de octavos de final mientras las selecciones campeonas de cada grupo tienen mayor descanso, gracias a su billete directo para cuartos de final. En un Mundial corto de calendario, como éste que finalizará el 13 de septiembre, ha quedado claro que tener más tiempo libre es clave para mantener aspiraciones.

Más descanso

Entre los motivos para ser más optimista está el hecho de que las jugadoras llegarán con más descanso al partido de este lunes, aunque también lo harán las niponas. Y es que el tropiezo ante Mali llegó apenas 16 horas después del partido del viernes ante Alemania, algo que se notó sobre la pista en un equipo falto de frescura y de ideas, mostrando una versión mucho más floja de la habitual de España. Y más tras la exhibición del debut, cuando Raquel Carrera y Awa Fam lideraron a un equipo arrollador ante la anfitriona.

Méndez ha repetido en ambos encuentros el quinteto formado por Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde, Raquel Carrera y Awa Fam, aunque ha dado protagonismo a todas a excepción de una Alba Torrens que no jugó ni un solo minutos el sábado. La capitana, eso sí, lidera un vestuario en el que solo ella sabe lo que es jugar un Mundial al haberlo hecho en tres ocasiones, con otras tantas medallas. España no estuvo en la anterior cita de 2022 y no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir adelante este lunes, con el suelo de las medallas en el horizonte.

Ficha técnica

JAPÓN: Miyazawa, Hayashi, Todo, Tanaka y Tokashiki --posible quinteto inicial--; Machida, Asahina, Yamamoto, Goto, Takada, Konno y Mawuli.

ESPAÑA: Martín, Cazorla, Conde, Carrera y Fam --posible quinteto inicial--; Ginzo, Gustafson, Ortiz, Buenavida, Flórez, Pueyo y Torrens.

--PABELLÓN: Max-Schmeling-Halle.

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