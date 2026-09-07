TJ Shorts lidera a Valencia Basket hacia la primera victoria de la 'era Xavi Albert'

Primera prueba de la pretemporada superada. Valencia Basket venció a Casademont Zaragoza (88-81) en Benicarló en un partido con los altibajos lógicos fruto del poco rodaje. TJ Shorts lideró a un conjunto taronja que dejó buenos detalles de lo que puede llegar a ser tanto en ataque como en defensa, y resolvió un partido igualado ante un Casademont Zaragoza más rodado que se dedició por detalles finales de los jugadores taronja con más calidad. La 'era Xavi Albert' empieza con victoria en pretemporada.

Era el día de la presentación de la caras nuevas, aunque fue un 'repetidor' como Nate Reuvers quien inauguró el marcador en Benicarló, anotando la primera canasta, de momento no oficial, del nuevo Valencia Basket de Xavi Albert. El de Minnesota acompañó en el quinteto inicial a TJ Shorts, Kam Taylor, Gonzalo Corbalán y Dylan Osetkowski, y fue el estadounidense con nacionalidad alemana el primero de los fichajes en presentar sus credenciales con dos triples idénticos desde la esquina.

Momentos de calidad taronja

El partido arrancó con un ritmo muy alto, mucho acierto por parte de ambos equipos y también sustituciones rápidas de ambos entrenadores. TJ Shorts no tardó en demostrar que su velocidad va a ser un dolor de cabeza para muchas defensas en Liga Endesa, aunque fue Jasiel Rivero y su dominio bajo el aro quien se adueñó del primer ecuador del primer cuarto, que dibujaba una ligera ventaja taronja (16-13). Esa igualdad, sin embargo, duró hasta el último tramo del primer periodo, cuando el conjunto taronja construyó un parcial de 9-0 gracias a tres tiros libres de Brooks, canastas de mucho nivel de Shorts y Moore y un espectacular alley oop Shorts-Gueye. El primer periodo llegó a su fin con 30-22 en el marcador.

Era un amistoso pero el Casademont no tenía ninguna intención de dejarse llevar. Los aragoneses salieron mejor a pista tras el primer descanso y Homesley lideró un parcial de 7-1 que volvía a igualar las cosas. Corbalán estrenaba su casillero como jugador taronja, pero Blumbergs contestaba con un triple.

Valencia Basket necesitaba una reacción y, tras un intercambio de canastas, llegó desde la línea de tres. El primero en conectar fue Mo Gueye e inmediatamente le siguió Brooks, el primero del especialista con la camiseta de Valencia Basket. Pero el parcial no desestabilizó al Zaragoza, que se había agarrado al partido y luchaba para verse por delante en el marcador. En los minutos finales de la primera mitad las cosas volvieron a igualarse y el seguno cuarto llegó a su fin con un intercambio de triples, primero de Cárdenas, después de Jaworski y, por último, de otro debutante como Valtonen (50-44).

El Zaragoza, de menos a más

El tercer cuarto arrancó como el segundo, con dominio de un Casademont Zaragoza que iba ganando sensaciones. Honesley, el más destacado de su equipo en ataque, conectó de tres, aunque Taylor, discreto en anotación, contestó rápidamente. La defensa taronja perdía algo de intensidad y Blumbergs anotaba palmeos bajo el aro. Otro que se fue enchufando fue Jaworski, cada vez más acertado en el tiro, aunque fue un triple de Miguel González el que puso por delante en el marcador al Zaragoza por primera vez en mucho tiempo (55-57).

Había bajado una marcha Valencia BC en ataque, tanto en el ritmo como en el acierto. Brooks y Cárdenas, desde la línea de tres, quisieron recuperar el pulso del partido, también Corbalán y Valtonen con dos buenas canastas. Sin embargo, Jaworski, anotó un triple sobre la bocina del final del tercer cuarto que mantuvo al Zaragoza por delante con los últimos 10 minutos por jugar (68-69).

El partido se decide en los detalles de los hombres con más calidad

Ambos se equipos se enfriaron las muñecas en el inicio del último parcial. Tuvieron que pasar cada dos minutos para que Gueye anotara el primer punto desde a línea de tiros libres, aunque enseguida Moore le dio continuidad con un triple que volvió a poner por delante a VBC. Aún así ninguno de los dos equipos volvió a encontrar un ritmo demasiado elevado en ataque, y el partido, que estaba igualado, empezó a decidirse por detalles.

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En ese contexto, siempre es el equipo con más calidad el que tiene más argumentos para llevarse el gato al agua, y Valencia Basket empezó a inclinar la balanza. Todo arrancó con un matazo de Omari Moore en una gran transición. Tras una buena defensa, Puerto conectó de tres, mientras que Jaworski solo pudo recortar un punto desde la línea de tiros libres. Brooks, con ganas de lucirse, también anotó una gran canasta, mientras que la puntilla casi definitiva la puso TJ Shorts. Asistencia a Osetkowski, gran penetración para sumar dos puntos y falta bien forzada para anotar otros dos. Entre medias, Jaworski anotó un triple para agarrarse al partido, pero Valencia BC ya no paró de sumar. De hecho, Shorts volvió a tirar de inteligencia para hacer otro viaje a la línea de tiros libres, esta vez sí, definitivo (88-81).