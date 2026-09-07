Iyana Martín y Awa Fam llevan a España a cuartos tras arrollar a Japón

Final superada. España se lo jugaba todo a una carta y aprobó con nota su examen de este lunes ante Japón (59-79), que además de clasificarle, le permitió hacerlo como primera de grupo y evitar así la eliminatoria de octavos de final, gracias a la victoria de Alemania sobre Mali. Y todo en un partido que no empezó a decantarse hasta el final del tercer cuarto y en el que, una vez más, brillaron las más jóvenes de la selección, Awa Fam e Iyana Martín, con 16 y 20 puntos respectivamente y con 10 rebotes para la de Santa Pola, que lograba así un espectacular doble-doble.

Miguel Méndez repetía quinteto por tercer partido consecutivo, con Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde, Raquel Carrera y Awa Fam. Una apuesta que, como en el debut ante Alemania, salió perfecta en los primeros minutos, con España abriendo una pequeña brecha tras una canasta inicial de Tokashiki. Y tal y como pasó ante las anfitrionas, el acierto llegaba una y otra vez vez desde el 6,75, con tres triples, uno de Conde y dos de Iyana tras anotar Carrera los primeros puntos de las subcampeonas de Europa.

Buenavida y Mariona eran las primeras en entrar desde el banquillo con el objetivo de mantener la intensidad y aunque Konno y Wawuli lograron reducir diferencias hasta el 12-14, las españolas volvían a estirar la diferencia con el empuje de Flórez y el acierto desde la línea de tiros libres, la asignatura pendiente de España en lo que iba de Mundial. Gustafson, con un 2+1, cerraba el primer cuarto con un 15-23, con un 43% de acierto en triples y un 89% desde el 4,60, con solo un fallo de nueve lanzamientos.

Alicia Flórez, con siete asistencias en el partido de este lunes contra Japón. / FIBA

Reacción de Japón

La ventaja, sin embargo, no invitaba a relajarse y menos ante una selección japonesa que no cambia su guion en ningún momento, si dudar a la hora de lanzar de fuera y enganchándose al partido en un visto y no visto tras un parcial de 5-0 en la vuelta a la pista tras canasta de Tokashijo y un triple de Miyazama.

Tras un intercambio de canasta a continuación, un 2+1 de Awa y un triple de Cazorla ponían el +10 en el marcador (22-32), aunque la diferencia llegó a subir un punto más gracias al acierto en los tiros libres, más valiosos que nunca (26-37).

Pero una vez más, Japón despertó cuando parecía tocado y lo hizo con el acierto de una de sus grandes estrellas, Kokoro Tanaka, infalible en el lanzamiento en los últimos minutos de la primera parte, para llegar al descanso con un ajustado 36-39.

Elena Buenavida, con 12 de valoración tras sumar 5 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. / FIBA

Awa empuja de nuevo

Alemania ganaba de 17 a Mali al descanso y ello aún permitía soñar con la primera plaza en caso de victoria, pero con la amenaza de la eliminación directa en caso de perder ante las niponas. Y con la intención de no sufrir hasta el final, Awa Fam salió decidida a poner tierra de por medio, con unos primeros minutos espectaculares de la alicantina tras la reanudación, reboteando, asistiendo y encadenando siete puntos con un triple para liderar el despegue hasta el 39-50 tras una canasta de Iyana.

Las dos más jóvenes de la selección se echaban de nuevo el equipo a la espalda, aunque no tardaban en encontrar la ayuda de Cazorla desde el triple y de las taronja Carrera y Buenavida, claves para mantener una ventaja holgada al final del tercer cuarto, con 48-57 en el marcador.

Iyana Martín, MVP del partido con 20 puntos, 4 rebotes y otros 20 de valoración. / FEB

Enorme dupla de 2006

Las defensas se imponían a los ataques en la vuelta a la pista, sin puntos en los dos primeros minutos. De nuevo Tanaka intentaba impulsar la remontada nipona, pero un triple de Conde, una canasta a media distancia de Iyana y la habilidad de una intensa Buenavida para robar y forzar una antideportiva, permitía a las de Méndez llegar hasta el +13, en la que era la máxima diferencia del partido, a falta de 6:39 minutos para el final.

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Japón estaba sobre la lona y ya no se levantaría hasta el final, con un recital de Iyana y Awa (ambas de 2006) y la guinda de las taronja Buenavida y Alicia Flórez, que cerraban el partido con un contundente 59-79, para clasificarse como primeras a cuartos de final, sin tener que jugar la eliminatoria previa de octavos, a la que fue directa Japón en un grupo en el que Mali quedó eliminada.