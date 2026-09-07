Kamila Borkowska: "Jugar en el Valencia Basket y en el Roig Arena es una gran oportunidad"

El Valencia Basket ha presentado este lunes 7 de septiembre a una de las nuevas caras para la temporada 2026-2027 del primer equipo femenino, Kamila Borkowska (23 años, Polonia, 2.01m). El acto de bienvenida a la joven interior taronja ha tenido escenario las instalaciones de Isaval Global empresa que desde hace 13 años apoya al Valencia Basket.

La jugadora se mostró feliz con iniciar una nueva etapa en un club del máximo nivel europeo como es el Valencia Basket: "estoy muy agradecida, para mí es una gran oportunidad, estoy convencida de que estatemporadaa podemos hacer grandes cosas y estoy capacitada para darlo todo y ayudar en todas las facetas en las que el equipo me necesite. Estoy muy agradecida de poder jugar en el Valencia Basket".

Feliz en el Roig Arena

Kamila Borkowska resaltó que uno de los aspectos que más le motiva es poder jugar en un pabellón como el Roig Arena: "Es sin duda, uno de los mejores, yo nunca había visto algo así y es una suerte poder jugar allí con todo el apoyo de la afición del Valencia Basket".

En la selección de Polonia, Borkowska tiene por compañera a otra extaronja, Mavunga: "seguro que se alegra por mí aunque en realidad quien más me recomendó que fichase por Valencia Basket fue uno de los entrenadores de la selección. Me dijo que era una gran oportunidad para mí".

Sobre su conexión con el entrenador del Valencia Basket, Javier Torralba, KKamilaafirmó que estas primeras semanas de trabajo están siendo muy positivas: "ya tuve la oportunidad de hablar con él antes de llegar a València y ahora hablamos a diario". A la pívot polaca le gusta el estilo de juego de su nuevo equipo: "correr, hacer transiciones rápidas, anotar canastas rápidas... es algo que he entendido bien y creo que me estoy adaptando perfectamente. Me gusta ese estilo y aunque sea alta, también soy una jugadora rápida".

Kamila cree que el Valencia Basket cuenta con una gran plantilla: "ahora estamos esperando a que vengan las compañeras que están en la Copa del Mundo para seguir creciendo como equipo".

Para la interior polaca, el hecho de volver a jugar la Euroliga, ha sido clave en su decisión de fichar por el Valencia Basket: "es algo que me ilusiona. Me motiva mucho volver a la Euroliga, aunque tenemos un grupo difícil, creo que el Valencia Basket lo puede hacer muy bien, estoy deseando de que empiecen ya los partidos".

Sobre Kamila Borkowska

La joven interior procede del LOTTO AZS UMCS Lublin, donde estuvo parte de la pasada temporada. En la liga nacional promedió 11,3 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 18,7 de valoración por partido, mientras que en Eurocup produjo 9,5 puntos, 7,3 rebotes y 13,3 de valoración por encuentro. Además, se proclamó campeona de la liga polaca. Previamente pasó por otros equipos europeos como Athinaikos, aunque buena parte de su formación y carrera la ha completado en su país en clubes como el prestigioso VBW Arka Gdynia. Desde 2021 juega con la selección absoluta de Polonia, habiendo participado en varios clasificatorios para Eurobasket. En el más reciente, esta pasada temporada, promedió 12 puntos, 7,8 rebotes, 1 asistencia y 20,2 de valoración en seis partidos.

Trayectoria

2017-20 SMS PZKosz II Łomianki (Segunda Liga Polonia)

2020-24 VBW Arka Gdynia (Liga Polonia, EuroLeague y Eurocup Women)

2024-25 MB Zaglebie Sosnowiec (Liga Polonia y Eurocup Women)

2025 Athinaikos Qualco (Liga Grecia y Eurocup Women)

2026 LOTTO AZS UMCS Lublin (Liga Polonia y Eurocup Women)

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