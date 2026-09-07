Roig Arena ha acogido 70 partidos del Valencia Basket y 125 conciertos en su primer año

El Roig Arena está de aniversario. Hace un año, el 6 de septiembre de 2025 se inauguraba un recinto que ha contribuido a que la ciudad de València dé un gran salto de calidad. Aunque el aniversario del estreno taronja del Roig Arena será el próximo 3 de octubre, el recinto multiusos el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig y diseñado por ERRE, alcanza ya su primer año de actividad en el que se ha consolidado como uno de los espacios cubiertos de referencia en Europa. Desde su inauguración, con el concierto homenaje ‘Bravo, Nino’, Roig Arena ha acogido a más de 1,7 millones de asistentes en 310 eventos, a través de una programación que ha incluido los partidos del Valencia Basket, grandes conciertos, espectáculos de entretenimiento y eventos corporativos. Apenas un mes después de su estreno musical, llegaría el estreno como nueva casa del club taronja. El primer partido de la historia del club valenciano en su nueva casa se disputaba el 3 de octubre. Aquel inolvidable duelo de Euroliga ante la Virtus de Bolonia. Desde entonces, son 70 los partidos del Valencia Basket que se han jugado ya en el Roig Arena. El Valencia Basket se prepara ya para la que será su segunda temporada en el espectacular pabellón en el que ha vivido ya grandes momentos.

Valencia Basket, un pilar esencial en la actividad de Roig Arena

El 3 de octubre de 2025, Valencia Basket jugó su primer partido en el Roig Arena, abriendo una nueva etapa de su historia con su traslado desde la Fonteta al nuevo recinto, que desde entonces se ha convertido en el hogar de los primeros equipos masculino y femenino del club, con grandes éxitos en su primera temporada como han sido la consecución de la Liga ACB, la Supercopa Masculina, alcanzar la Final Four de la Euroliga Masculina, la Liga Femenina y la Copa de la Reina.

La primera temporada del Valencia Basket en el Roig Arena fue todo un éxito de público / JM López

El conjunto masculino ha registrado una asistencia media de 12.445 espectadores por partido y alcanzó el primer lleno absoluto del recinto, con 15.600 aficionados, en el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos. Por su parte, el equipo femenino registró su mayor marca de asistencia de público de su historia en el segundo partido de la final de la Liga ante Casademont Zaragoza, con 7.647 espectadores.

El Valencia Basket ha jugado un total de 70 partidos en el Roig Arena (24 del primer equipo femenino en Liga y Euroliga y 46 del masculino en ACB, Euroliga y Copa del Rey), registrando un total de 668.000 espectadores. Además, el recinto fue sede de la Copa del Rey, que reunió a más de 100.000 asistentes durante los cuatro días de competición y que regresará a Valencia en 2027, del 18 al 21 de febrero.

El Roig Arena, la casa del Valencia Basket / F. Calabuig

La música no ha cesado de sonar

La música ha sido uno de los grandes motores de actividad del recinto durante este primer año. Un total de 800.000 personas han asistido a los 125 conciertos celebrados en Roig Arena, de las cuales 710.000 lo han hecho en la pista principal y 90.000 en la Sala Auditorio. Gracias a esta programación, el recinto ha contribuido a situar a Valencia en el circuito habitual de las grandes giras nacionales e internacionales, consolidándose como una parada estratégica para algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual.

De todos los conciertos, Quevedo ha protagonizado el de mayor aforo en el recinto, reuniendo a más de 19.000 asistentes el 25 de octubre de 2025. La proyección internacional del Roig Arena ha quedado reflejada en una programación que ha reunido a grandes nombres de la escena mundial, como Pet Shop Boys, Hans Zimmer, Ed Sheeran, Rod Stewart (única fecha en España), 5 Seconds of Summer, Chayanne, André Rieu, Camilo, Laura Pausini, Rawayana o The Waterboys. Además, el recinto ha acogido galas reconocidas como LOS40 Music Awards, donde actuaron estrellas de la música como Ed Sheeran o Rosalía, entre otros.

A lo largo del año también han pasado por Roig Arena las giras de destacados artistas y grupos nacionales como Manuel Carrasco, Rosalía, Joaquín Sabina, David Bisbal, Aitana, Dani Fernández, Viva Suecia, Fito & Fitipaldis, Mónica Naranjo, Loquillo, Pablo Alborán, Amaia o Dani Martín, quien se ha convertido, por el momento, en el artista con más actuaciones programadas en el recinto (8 y 9 de mayo y los próximos 10 y 11 de octubre).

Por su parte, la Sala Auditorio Roig Arena se ha consolidado como un espacio complementario destinado tanto a artistas emergentes como a propuestas consolidadas de formato más íntimo. Durante este primer año ha acogido actuaciones de nombres como Rusowsky, La M.O.D.A., Taburete, Celtas Cortos, Delaossa, Roa o Clarent, así como de bandas de reconocido prestigio internacional como Biffy Clyro, The Psychedelic Furs, The Cat Empire o Suede.

La diversidad de géneros, formatos y públicos ha sido una de las señas de identidad de esta primera temporada. Roig Arena ha construido una programación plural capaz de atraer a públicos muy diferentes y de convertir el recinto en un nuevo punto de encuentro para la música y el entretenimiento en la ciudad de Valencia, con una respuesta del público muy positiva. En total, los usuarios han agotado las entradas en 55 conciertos celebrados en este primer año, lo que supone el 44% del total. Un interés que se refleja en las redes sociales del Roig Arena, las cuales acumulan un total de 350.000 seguidores.

La respuesta también destaca dentro de la industria musical: ya son cerca de 90 los promotores tanto nacionales como internacionales que han confiado en el Roig Arena programando conciertos en el recinto. Este respaldo de industria, público y aficionados se refuerza viendo el calendario a futuro: ya hay anunciados más de 90 conciertos (12 ya con todas las entradas vendidas); el Valencia Basket jugará sus partidos en Liga y Euroliga con sus primeros equipos masculino y femenino; y están programados cerca de 50 eventos corporativos. Además, Roig Arena cuenta con el respaldo de 22 patrocinadores, 6 de ellos Founding Partners: Pamesa, Heineken, Mapfre, Iberdrola, CaixaBank y Coca-cola.

Rankings internacionales

La rápida consolidación de Roig Arena durante su primer año de actividad también ha quedado reflejada en los principales indicadores de la industria de la música. La prestigiosa publicación especializada Pollstar ha situado al recinto valenciano en el Top 10 de arenas por venta de entradas a nivel mundial en sus informes correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio. Por su parte, la publicación sitúa a la Sala Auditorio como la sala de conciertos con más entradas vendidas de España.

Además, la revista especializada IQ Magazine ha seleccionado al Roig Arena como uno de los 20 recintos de referencia a escala internacional para la música en vivo, en su primera edición del ranking IQ Arena Stars, realizado por profesionales y líderes de la industria musical y del entretenimiento.

La versatilidad de Roig Arena impulsa la actividad corporativa

La versatilidad y capacidad de adaptación de Roig Arena han sido determinantes para convertir el recinto en un referente también en el ámbito corporativo. Desde el inicio de su actividad, el espacio valenciano ha acogido cerca de un centenar de eventos empresariales e institucionales de diferentes formatos y dimensiones, aprovechando la diversidad de espacios que ofrece el recinto además de la pista principal y la Sala Auditorio, entre ellos la Sala Jardín, la Sala Galería, las terrazas y los palcos.

Durante este primer año han pasado por Roig Arena más de 40.000 asistentes vinculados a eventos corporativos, entre los que destacan citas como el acto en defensa del Corredor Mediterráneo, AECOC, el evento solidario Alcem-se o la Cerámica Experience impulsada por Pamesa, así como diversos congresos médicos y de otros sectores. Además, fue en octubre la sede de la asamblea de 2025 de la European Arenas Association, a la que asistieron altos directivos de los 30 arenas más destacados de Europa.

La oferta de restauración, un valor diferencial del recinto

La restauración, abierta los 365 días del año, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la experiencia en Roig Arena. Además de El Mercat, el recinto dispone de dos espacios gastronómicos diferenciados: Poble Nou, especializado en cocina valenciana, que ha recibido a 36.000 comensales durante su primer año de actividad, y Ultramarinos Roig, una propuesta más informal basada en tapas y platos del día, que ha registrado también a cerca de 34.000 clientes en el mismo periodo. La oferta gastronómica del recinto está liderada por el reconocido chef Miguel Martí, responsable de diseñar una propuesta que combina calidad, producto local y una amplia variedad de opciones para todos los públicos.

Motor laboral

Roig Arena cuenta con más de 250 empleados directos y cerca de 700 empleados eventuales, contribuyendo así a la creación puestos de trabajo y de riqueza en Valencia y la Comunidad Valenciana. Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha asegurado: “Gracias a nuestro mecenas, Juan Roig, Valencia cuenta con un recinto que, ahora ya un año después, podemos afirmar con hechos que se ha posicionado como un referente a escala nacional e internacional. Para ello, tener el modelo claro y poner el foco en los usuarios y en la calidad ofrecida ha sido clave y el gran objetivo de cada una de las distintas áreas que compone el equipo. El esfuerzo de todos y la velocidad en corregir y adaptar las mejoras es lo que ha causado esta gran respuesta en asistencia de público”.

“Estamos muy satisfechos de la gran respuesta que hemos detectado a lo largo de estos 12 meses de los promotores de eventos, de las empresas que han confiado en nosotros y en general de toda la sociedad valenciana, la cual ve este proyecto como algo que era necesario y que está ayudando a posicionar a Valencia, la Comunitat Valenciana y España en la industria del entretenimiento a escala internacional, aportado además un componente tecnológico de altísimo nivel”, ha añadido.

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Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebran eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El recinto, diseñado por ERRE, ha contado con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.