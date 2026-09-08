El camino de España hacia la final, con Estados Unidos en el horizonte

España hizo los deberes y acabó como primera de grupo tras su victoria ante Japón, pero el camino que le espera a las de Miguel Méndez no es ni mucho menos el más cómodo. Y es que aunque parte con la ventaja de saltarse el cruce de octavos de final y llegarán con más descanso que su rival al choque del jueves, un hipotético cruce de semifinales les mediría a la siempre favorita al oro, Estados Unidos.

Una cábala en la que no quisieron entrar las españolas, centrándose en sacar adelante su duelo ante Japón, ya que tras el inesperado revés ante Mali, llegaban al partido del lunes con la máxima presión e incluso con riesgo de quedar últimas y eliminadas en caso de derrota. Eso sí, su victoria, sumada a la de Alemania contra las africanas, les permitió clasificarse directamente para cuartos de final y tener dos días de descanso, que pueden ser claves vista la trascendencia que tuvo la falta de descanso entre el primer y el segundo encuentro.

El rival no será tampoco fácil, ya que saldrá del cruce que mide a las potentes Italia y Australia, pero el duelo se jugará el miércoles a las 20:45, escasas horas antes de tener que jugarse contra España el pase a semifinales.

Awa Fam, de nuevo a un gran nivel en el partido contra Japón. / FIBA

Italia ya demostró su potencia poniendo contra las cuerdas a Estados Unidos en la primera fase, con una ajustada victoria de las norteamericanas por 52-55. Australia, por su parte, pasó como segunda del Grupo C, superada solo por una Bélgica que viene de ser campeona del último Eurobasket.

La semifinal soñada

En un año en el que hasta cinco jugadoras de la selección española están jugando en la WNBA, una semifinal ante Estados Unidos sería aún más especila si cabe. Allí ya conocen bien a Awa Fam, Raquel Carrera, María Conde, Megan Gustafson y la también taronja Alicia Flórez, pero también a una Iyana Martín que, a sus 20 años, está siendo una de las sensaciones del campeonato, tras dos partidos consecutivos llegando hasta los 20 puntos y asumiendo siempre la responsabilidad en la pista.

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Estados Unidos cuenta con grandes estrellas como Breanna Stewart, Paige Bueckers y Caitlin Clark, aunque ningunas de ellas lidera las estadísticas hasta la fecha, en la que sobresalen por encima de todas, la francesa Gabby Williams y la belga Emma Meesseman.