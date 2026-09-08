La estrella de Estados Unidos, Breanna Stewart, feliz por Raquel Carrera y Miguel Méndez

La victoria de España ante Japón le dio el billete directo para cuartos de final del Mundial, evitando el peligroso cruce de octavos, en una situación idéntica a la que lograron otras tres selecciones: Francia, Bélgica y Estados Unidos. Ninguna de ellas se enfrentarán por tanto en la próxima eliminatoria, pero sí podrían hacerlo en unas semifinales de ensueño, sobre todo en caso de darse el cruce de las de Miguel Méndez con la gran favorita al título.

Un duelo que solo se podría dar si antes Estados Unidos se impone a la Hungría de la taronja Virag Takacs-Kiss y España hace lo propio contra las ganadoras del partido de octavos entre Italia y Australia, que se disputa este miércoles a partir de las 20:45.

La posibilidad de medirse a España está también muy presente en la selección estadounidense, sobre todo en una de sus grandes estrellas, Breanna Stewart. Y es que la que es una de las mejores jugadoras de la historia tiene simpatías por España y no solo la influencia de su pareja Marta Xargay, sino por su amistad con Miguel Méndez y la taronja Raquel Carrera.

Breanna Stewart, en su espectacular partido contra la República Checa. / FIBA

Las palabras de Breanna Stewart

A ellos se refirió en declaraciones a EFE nada más terminar Estados Unidos su tercer partido del Mundial, en el que se impusieron a la República Checa por 105-64. "Estoy muy feliz por España. Obviamente, haber jugado con Miguel (Méndez) en varios clubes, y con 'Raqui' (Raquel Carrera), mi compañera en Nueva York, pues estoy muy feliz por ella. Marta (Xargay) estuvo en el partido, así que espero que les haya dado suerte. Así que, nunca se sabe", concluyó en referencia a un posible cruce con España en la lucha por las medallas. Cabe recordar que con Méndez viene de ganar la última Euroliga con el Fenerbahçe.

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Números de estrella

Aunque en su selección comparte responsabilidad y protagonismo con otras grandes estrellas como Caitlin Clark o Paige Bueckers, Breanna Stewart sigue brillando y haciendo honor a su trayectoria como una de las mejores jugadoras de la historia. De momento, promedia 10,3 puntos, 8,3 rebotes, 3 asistencias y 18 de valoración por partido, después de llegar a los 31 créditos contra la República Checa.