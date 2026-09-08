FIBA
El fichaje del Valencia Basket que deslumbra en el Mundial
La pívot Virag Takacs-Kiss vuelve a exhibirse ante Japón (17 puntos y 8 rebotes) y clasifica a Hungría para los cuartos de final
Acabó la primera fase con un promedio de doble-doble (13 puntos y 10 rebotes) y estaba ya en el Top10 de entre las más valoradas
La WNBA y el Mundial de Berlín han dejado al Valencia Basket con apenas cinco jugadoras del primer equipo a estas alturas de la temporada. Un contratiempo para arrancar un nuevo proyecto con cambio de entrenador incluido tras la llegada de Javi Torralba. Eso sí, aunque aún no ha llegado a València, uno de los fichajes del equipo está demostrando ya de lo que es capaz antes de vestirse de taronja gracias a su espectacular participación en el Mundial.
Y es que Virag Takacs-Kiss no solo ha sido una de las mejores del campeonato en la primera fase, sino que ha sido la gran protagonista de la clasificación de Hungría para los cuartos de final del Mundial, al liderar la victoria ante Japón (84-63), con 17 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 20 de valoración para la nueva jugadora taronja.
A sus 28 años y con sus imponentes 1,94 m., la exjugadora del Perfumerías Avenida no solo está siendo la mejor de su selección, sino que también está entre las mejores jugadoras del campeonato tanto en puntos, como en rebotes y valoración media.
La pívot húngara cerró la primera fase del campeonato siendo la novena en valoración, con 19,7 créditos de media, gracias a su promedio de 13 puntos y 10 rebotes, en una estadística en la que era ya la quinta mejor del campeonato.
Sus recitales
Virag Takacs-Kiss brilló ya en su debut ante la potente Francia con 8 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos en pista, pero ha ido a más con el paso del campeonato, deslumbrando contra Nigeria, Corea del Sur y Japón. Ante las africanas (entre las que estaba la también taronja Elizabeth Malogun), ya eliminadas, llegó a 17 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 24 de valoración. Un espectacular doble-doble que aún superó en créditos en el tercer encuentro, en el que sumó 14 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 25 de valoración.
Experiencia en Euroliga
Su llegada, junto a la de la polaca Kamila Borkowska, debe ayudar a superar el vacío que ha dejado Awa Fam. Y además llega con experiencia en la Euroliga tras su participación en la máxima competición europea con el KSC Szekszard, el Cukurova Mersin turco y el Uni Gyo, de nuevo en Hungría.
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