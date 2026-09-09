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SELECCIÓN

Cuartos en Berlín con seis de las siete taronja mundialistas

A las cuatro españolas, se les suman la húngara Virag Takacs-Kiss y la alemana Alexis Peterson

La Alemania de las también extaronja Leo Fiebich y Marie Gülich (19 puntos y 24 de valoración) arrolló a Corea (94-56)

Las mejores imágenes de la victoria de España sobre Japón en el Mundial de Berlín

Las mejores imágenes de la victoria de España sobre Japón en el Mundial de Berlín

FIBA / FEB

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Mundial decide este jueves las cuatro selecciones semifinalistas que lucharán por las medallas y lo hace con una jornada en la que competirán hasta seis de las siete jugadoras que aportaba el Valencia Basket al campeonato. Y es que solo la nigeriana Elizabeth Balogun ha caído eliminada ya después de que su selección quedara última del Grupo B en la primera fase, superada por Francia, Hungría y Corea del Sur.

La pívot Virag Takacs-Kiss, flamante fichaje taronja y una de las mejores del Mundial, será la primera en entrar en juego este jueves, ya que Hungría se mide a la todopoderosa Estados Unidos a partir de las 11:30 en el Berlín Arena. De momento, promedia 14 puntos, 9,5 rebotes y 2,5 asistencias en sus cuatro partidos disputados y es la gran líder de su selección antes de afrontar el reto de sorprender a las grandes favoritas al oro.

Alexis Peterson, tras la victoria de Alemania que les dio el billete a cuartos.

Alexis Peterson, tras la victoria de Alemania que les dio el billete a cuartos. / FIBA

Ya por la tarde, Alemania se enfrentará a la actual campeona de Europa, Bélgica, a partir de las 17:45, en un partido en el que estará la también taronja Alexis Peterson y otras dos exjugadoras del Valencia Basket como Leo Fiebich y Marie Gülich. Las germanas vienen de arrollar a Corea en octavos (94-56), con exhibición de Gülich, autora de 19 puntos y 24 de valoración). La nueva pupila de Javi Torralba, que no pudo disputar el segundo partido del Mundial, promedia en el campeonato 7,7 puntos, 1,3 rebotes, 2,7 asistencias y 6,7 de valoración.

La pívot Virag Takacs-Kiss, una de las mejores jugadoras del Mundial

La pívot Virag Takacs-Kiss, una de las mejores jugadoras del Mundial / FIBA

El póquer de España

Por otra parte, el partido con más representación taronja, cerrará la jornada a partir de las 20:45. España, con Raquel Carrera, Alicia Flórez, Elena Buenavida y Helena Pueyo, intentará lograr el billete para la final contra el vencedor del encuentro entre Italia y Australia, con la ventaja de llegar con más descanso y tras haber recuperado las mejores sensaciones en el último duelo ante Japón. Un duro obstáculo antes de llegar a la semifinal esperada contra Estados Unidos, si las norteamericanas no se ven sorprendidas por Hungría.

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