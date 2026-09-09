Cuartos en Berlín con seis de las siete taronja mundialistas

El Mundial decide este jueves las cuatro selecciones semifinalistas que lucharán por las medallas y lo hace con una jornada en la que competirán hasta seis de las siete jugadoras que aportaba el Valencia Basket al campeonato. Y es que solo la nigeriana Elizabeth Balogun ha caído eliminada ya después de que su selección quedara última del Grupo B en la primera fase, superada por Francia, Hungría y Corea del Sur.

La pívot Virag Takacs-Kiss, flamante fichaje taronja y una de las mejores del Mundial, será la primera en entrar en juego este jueves, ya que Hungría se mide a la todopoderosa Estados Unidos a partir de las 11:30 en el Berlín Arena. De momento, promedia 14 puntos, 9,5 rebotes y 2,5 asistencias en sus cuatro partidos disputados y es la gran líder de su selección antes de afrontar el reto de sorprender a las grandes favoritas al oro.

Alexis Peterson, tras la victoria de Alemania que les dio el billete a cuartos. / FIBA

Ya por la tarde, Alemania se enfrentará a la actual campeona de Europa, Bélgica, a partir de las 17:45, en un partido en el que estará la también taronja Alexis Peterson y otras dos exjugadoras del Valencia Basket como Leo Fiebich y Marie Gülich. Las germanas vienen de arrollar a Corea en octavos (94-56), con exhibición de Gülich, autora de 19 puntos y 24 de valoración). La nueva pupila de Javi Torralba, que no pudo disputar el segundo partido del Mundial, promedia en el campeonato 7,7 puntos, 1,3 rebotes, 2,7 asistencias y 6,7 de valoración.

La pívot Virag Takacs-Kiss, una de las mejores jugadoras del Mundial / FIBA

El póquer de España

Por otra parte, el partido con más representación taronja, cerrará la jornada a partir de las 20:45. España, con Raquel Carrera, Alicia Flórez, Elena Buenavida y Helena Pueyo, intentará lograr el billete para la final contra el vencedor del encuentro entre Italia y Australia, con la ventaja de llegar con más descanso y tras haber recuperado las mejores sensaciones en el último duelo ante Japón. Un duro obstáculo antes de llegar a la semifinal esperada contra Estados Unidos, si las norteamericanas no se ven sorprendidas por Hungría.