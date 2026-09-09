España ya tiene rival en el camino hacia la semifinal del Mundial

Llega la hora de la verdad. Tras sufrir hasta el último partido ante Japón para lograr la clasificación, España acabó primera de grupo para evitar la eliminatoria de octavos y clasificarse directamente a cuartos de final. Desde el lunes han podido descansar, a la espera de conocer qué selección sería su rival este jueves, y finalmente será Australia el último obstáculo de España en la lucha por las medallas.

El combinado oceánico se impuso a Italia en un partido que se decidió en los últimos segundos por un ajustado 80-82, lideradas por una Isabel Borlase que llegó hasta los 30 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, en un claro aviso de por dónde puede venir el peligro para las de Miguel Méndez. Eso sí, a pesar de ello, las transalpinas tuvieron opciones hasta el final a pesar de ir casi siempre a remolque. El último lanzamiento de Francesca Pasa, en una última posesión de apenas cuatro segundos, no entró, con lo que se despide de la lucha por las medallas la única selección que llegó a tener contra las cuerdas a Estados Unidos en la primera fase.

Awa Fam valora el descanso extra

Antes de este partido, Awa Fam valoró el hecho de haber podido descansar un par de días para llegar con más energía al decisivo partido de este jueves. "Estamos muy contentas, cumplimos el objetivo de pasar primeras de grupo y tener dos días libres para desconectar, preparar el partido, tener esa confianza de que podemos hacerlo. Individual y colectivamente estamos muy contentas de estar donde estamos".

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Miguel Méndez define a Australia

El seleccionador Miguel Méndez, por su parte, añadía antes de conocer el rival de cuartos que "si es Australia, son muy fuertes físicamente, jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso, con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos y jugando en la NBA, es un equipo muy duro físicamente e intentaríamos que ellas se adaptaran a nuestro estilo y no nosotros al suyo, pero el equipo está muy preparado para jugar cualquier tipo de baloncesto".