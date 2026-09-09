Mo Gueye se presenta: "Quiero ser capaz de hacer de todo en la pista"

El Roig Arena ha abierto sus puertas este miércoles para la presentación de Mo Gueye como nuevo jugador de Valencia Basket. El interior estadounidense con pasaporte senegalés ya ha debutado en partido no oficial con la camiseta taronja, pero todavía no había tenido la oportunidad de dirigirse con palabras a su nueva afición.

Antes de que el gran protagonista del día tomara la palabra, Víctor Luengo, director institucional del club, le ha dado la bienvenida a su nueva casa mediante unas palabras en las que ha destacado sus principales fortalezas y le ha deseado la mejor de las suertes para la temporada 2026/27 que arranca en apenas unas semanas.

"Es su primera experiencia en Europa tras desarrollarse en Estados Unidos. Tuvo una destacada participación en la G League con el equipo afiliado de los Chicao Bulls. Hace unos días tuvo su primera toma de contacto con el baloncesto FIBA con la selección de Senegal, con la que fue el mejor taponador con 2,3 por partido", empezaba Víctor Luengo. "Va a necesitar tiempo para adaptarse a un nuuevo baloncesto. El otro día ya dejó detalles de lo que puede aportar. Lo que más queremos destacar es su humildad, su predisposición y trabajo duro en cada entrenamiento para ayudar al equipo. Suerte en esta nueva etapa, la familia taronja te recibirá con los brazos abiertos", añadía el director institucional sobre el nuevo jugador de Valencia Basket.

Mo Gueye, ilusionado y con la ambición de ser diferencial en pista

Tras los turnos de las presentaciones, fue el momento de que Mo Gueye tomara la palabra. El interior de Valencia Basket agradeció las palabras recibidas y el recibimiento de sus nuevos compañeros: "Gracias a todos por las palabras. Llevo dos tres semanas aquí y mis compañeros me han recibido bien. Gracias a todos, estoy emocionado por el reto".

En lo relativo a su baloncesto, Mo dejó clara su ambición y expresó que quiere ser diferencial sobre la pista: "Una de las partes de mi juego es la versatilidad, quiero ser capaz de hacer de todo en la pista. Llevar mi energía, bloquear tiros... estoy familiarizado con lo que se espera en el equipo. Creo que en ese rol me siento cómodo".

Sobre el proceso de adaptación, explicó que evidentemente necesita tiempo, pero que sus características como jugador hacen que no vaya a ser tan complicado: "Creo que no hay tanto proceso de adaptación, tengo que ir aprendiendo ciertas cosas. La ventana FIBA ha perjudicado porque ha quitado tiempo de adaptación , pero el partido del lunes fue bueno, tenemos ahora dos aprtidos por delante para avanzar".

Mo Gueye / Germán Caballero

Mo dice que ve bien al equipo y destaca a dos compañeros clave en su adaptación al vestuario: "Me gusta la familiaridad del equipo, conocer a Omari Moore me ha ayudado mucho para entender el equipo, además he visto highlights del año pasado. También ha sido importante la figura de TJ Shorts para haberme integrado, ha hecho de líder, ayuda un poco más para que todo funcione. Conforme avancen los días todos irá mejorando".

Deseando debutar en el Roig Arena

Uno de los grandes atractivos de jugar en Valencia Basket es, sin duda, el Roig Arena. Mo dice que ya le han hablado del pabellón taronja y explica que tiene muchas ganas de conocer el ambiente europeo en las canchas: "Me han dicho cómo de pasionales son los fans, aunque tampoco me hacía tanta falta porque he visto partidos, he visto cómo es el ambiente aquí, tengo expectativas de ver cómo es un ambiente aquí y en toda Europa, de cómo los ambientes son parte del juego, tengo muchas ganas de ver cómo se comporta la afición".