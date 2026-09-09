La nueva Euroliga ya tiene fecha... con 'permiso' de la NBA

El baloncesto europeo afronta un mes que puede cambiar su historia, al menos en lo que a su máxima competición se refiere. Y el Valencia Basket está directamente implicado en ello, ya que el club taronja ya sabe que será el próximo 5 de octubre cuando se sepa si entra como una de las nuevas ocho franquicias en la competición, después de haber pasado ya la primera criba de entre la que quedaron once candidaturas.

La prestigiosa Villa d’Este de Cernobbio en Milán será la que acoja la próxima reunión de la ECA (Asamblea de Accionistas de los Conjunto de Accionistas de la Euroliga). Una cumbre decisiva junto al lago Como, en la que se dará forma al nuevo formato de la Euroliga, con su expansión a 24 equipos y con 21 de ellos fijos para los próximos años. Eso sí, aunque la intención pasan por anunciar definitivamente la lista de ocho nuevas franquicias, según 'La Gazzetta dello Sport', a su vez está la posibilidad de valorar una oferta de la NBA para comprar la competición.

Un paso no confirmado oficialmente pero que se presenta a priori como la última opción de un desembarco importante notable de la NBA en Europa, ya que hasta el momento, no han logrado asegurarse la participación de ningiuno de los grandes clubes europeos en la esperada Liga NBA y la mayoría se han ligado contractualmente con la Euroliga para la próxima década.

Bodiroga y Chus Bueno presentaron a la Junta de Accionistas un futuro esplendoroso para sus competiciones / EUROLEAGUE

Los 11 candidatos

Haya o no oferta de forma oficial, el plan de la Euroliga pasa por hacer sus tres útimos descartes en la carrera por ser una de las ocho franquicias que asumirá la competición. Y entre ellas, además de la opción del Valencia Basket, están las del Estrella Roja, Partizan, Dubai Basketball, Hapoel Tel Aviv, Paris Basketball, Virtus Bolonia, Maxima Roma, Napoli Basketball, Paok y London Lions".

Un plan estratégico que seguirá su camino salvo que llegue antes la citada oferta de compra de la competición, ante la que deberían votar los clubes accionistas, entre ellos el Baskonia, el Barcelona y el Real Madrid.

Deberes pendientes

Mientras tanto, el Valencia BC y el resto de candidatos están sometiendo sus proyectos a un proceso de análisis y due diligence tras presentar sus ofertas vinculantes. Una carrera hacia la estabilidad en la Euroliga que va ligada también a una oferta vinculante (el Valencia BC no quería pasar de 50 millones) , en la que el club taronja cuenta con la ventaja del protecto deportivo, las instalaciones con el Roig Arena y el respaldo social, con casi 12.000 abonados masculinos, que juegan a favor de los intereses taronja en su negociación, ya que la Euroliga busca proyectos ambiciosos y consolidados para seguir creciendo.

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Próximas Final Four

La reunión también puede servir para avanzar en la concreción de las próximas sedes de la Final Four, con Abu Dhabi teniéndola firmada para 2027 y 2029, pero con las vacantes de 2028 y 2030 aún por concretar. Eso sí, aunque la propia 'Gazzetta' habla del Roig Arena como la gran favorita para acoger la edición de 2028, de momento no se ha iniciado gestión ninguna al respecto, ni por parte del club ni de la Generalitat. Ello no quita que sea uno de los grandes objetivos a corto o medio plazo, pero de momento no hay negociación abierta en este sentido.