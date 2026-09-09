Germán Caballero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Presentación de Mo Gueye, nuevo jugador de Valencia Basket

El Roig El Roig Arena ha abierto sus puertas este miércoles para la presentación de Mo Gueye como nuevo jugador de Valencia Basket. El interior estadounidense con pasaporte senegalés ya ha debutado en partido no oficial con la camiseta taronja, pero todavía no había tenido la oportunidad de dirigirse con palabras a su nueva afición.

Antes de que el gran protagonista del día tomara la palabra, Víctor Luengo, director institucional del club, le ha dado la bienvenida a su nueva casa mediante unas palabras en las que ha destacado sus principales fortalezas y le ha deseado la mejor de las suertes para la temporada 2026/27 que arranca en apenas unas semanas. Más información