TJ Shorts se confiesa: Por qué eligió Valencia Basket, la historia detrás del dorsal '0', sus primeras horas en el vestuario...

TJ Shorts es una de las grandes ilusiones de la afición de Valencia Basket para la temporada 2026/27. El base estadounidense, que llegó libre procedente del Panathinaikos, ha caído de pie en el vestuario taronja, erigiéndose como uno de los líderes dentro y fuera de la pista que debe guiar al equipo hacia otra temporada de ensueño. El pasado lunes, en Benicarló, en el primer amistoso de la pretemporada frente al Casademont Zaragoza, ya demostró la clase de jugador que es, y la gran ilusión es que todo vaya a mejor con el paso de las semanas.

Este miércoles, la Liga Endesa ha publicado un vídeo mostrando las primeras horas de TJ Shorts como jugador de Valencia Basket en el que puede apreciarse el lado más humano del jugador. El base estadounidense habla de las expectativas para esta temporada y su ética de trabajo; desvela la historia detrás del dorsal '0', el ambiente que se ha encontrado en el vestuario de Valencia Basket y confiesa por qué decidió fichar por el conjunto taronja por delante de otras opciones.

Expectativas de cara a la temporada

"Las expectativas son siempre las mismas allá donde voy y es darlo todo. Y eso también va a ocurrir así. Acaban de completar una temporada histórica. Queremos intentar competir duro, queremos darle a los fans algo que apreciar y eso comienza todos los días con los entrenamientos. Así que creo que nuestras expectativas es darlo todo cada día y ojalá al final podamos ponernos en una posición para competir por un campeonato".

¿Por qué el dorsal '0'?

"Es una larga historia. El '0' ha sido básicamente el punto de partida de mi carrera. Cuando estaba en la universidad tenía cero becas y ahora es solo un recordatorio. Cada vez que pongo el número '0' me recuerda lo que tuve que hacer para llegar a este punto".

El Roig Arena y el gimnasio

"Es increíble. Todo es nuevo. El naranja es un gran color. El gimnasio no es mi área favoria pero es necesaria también como parte del entrenamiento. El gimnasio, el arena... es increíble, tenemos todo lo que necesitamos".

TJ Shorts, de los más destacados del partido / Miguel Ángel Polo

Ambiente en el vestuario

"El ambiente aquí es genial, mis compañeros son geniales. Aún los estoy conociendo, ya he jugado con algunos antes como Kameron Taylor. Hemos hecho 'click' desde el primero momento, conocí a Kam antes pero Armoni Brooks y yo estamos construyendo una gran relación y eso es muy importante porque vamos a compartir cancha toda la temporada".

Su ética de trabajo

"Tienes que poner muchas horas de trabajo cuando nadie está mirando, entonces cuando entras en la pista delante de 15 mil o 20 mil personas, los tiros que haces y las decisiones que tomas se sienten igual a cuando estás entrenando".

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¿Por qué eligió fichar por Valencia Basket?

"Elegí Valencia porque sentí que es un estilo de juego que me convenía. Sentí que podía sacar la mejor vesión de mi mismo y espero poder dar un espectáculo a la afición. Espero que este año sea divertido y que ganemos muchos títulos".