LIGA ENDESA / ACB

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El TJ Shorts más humano

TJ Shorts es una de las grandes ilusiones de la afición de Valencia Basket para la temporada 2026/27. El base estadounidense, que llegó libre procedente del Panathinaikos, ha caído de pie en el vestuario taronja, erigiéndose como uno de los líderes dentro y fuera de la pista que debe guiar al equipo hacia otra temporada de ensueño. El pasado lunes, en Benicarló, en el primer amistoso de la pretemporada frente al Casademont Zaragoza, ya demostró la clase de jugador que es, y la gran ilusión es que todo vaya a mejor con el paso de las semanas.

Este miércoles, la Liga Endesa ha publicado un vídeo mostrando las primeras horas de TJ Shorts como jugador de Valencia Basket en el que puede apreciarse el lado más humano del jugador. El base estadounidense habla de las expectativas para esta temporada y su ética de trabajo; desvela la historia detrás del dorsal '0', el ambiente que se ha encontrado en el vestuario de Valencia Basket y confiesa por qué decidió fichar por el conjunto taronja por delante de otras opciones.