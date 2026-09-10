EEUU espera ya a España en semifinales tras eliminar a una taronja

La selección española de baloncesto se juega este jueves, 10 de septiembre ante Australia, a partir de las 20:45 horas, el pase a las semifinales de la Copa de Mundo de Baloncesto. Una penúltima ronda del Mundial donde ya sabe que le esperaría un auténtico hueso, EEUU. El conjunto estadounidense ha sido el primero en clasificarse para semifinales y lo ha hecho arrollando en el partido inaugural de cuartos de final a Hungría por 108-56. La derrota húngara supone el adiós a la Copa del Mundo de una de las seis jugadoras del Valencia Basket que han alcanzado la ronda de cuartos de final: la pívot húngara Takács-Kiss. Aunque la nueva interior taronja estaba cuajando un gran Mundial, ante EEUU no pudo brillar y terminó con 6 puntos y 2 rebotes.

Si España, que cuenta con cuatro jugadoras del Valencia Basket (Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Helena Pueyo), supera a Australia, se jugaría el pase a la gran final este sábado 12 frente a EEUU.

Gran balance pese a la derrota ante EEUU

Aunque, frente a EEUU Takács-Kiss no pudo mantener los buenos números de los partidos anteriores, la húngara ha dejado en el Mundial una gran impresión y se presenta en València como una jugadora llamada a liderar la zona taronja. Tras caer eliminada con su selección en la Copa del Mundo de Berlín, la jugadora taronja podrá incorporarse en breve a los entrenamientos con su nuevo equipo a las órdenes de Javier Torralba.

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La nueva pívot taronja, en una acción defensiva / FIBA

Hasta los cuartos de Final donde Hungría nada pudo hacer ante la superioridad, estadounidense, Virág Takács-Kiss llevaba una media de 14 puntos, 9,5 rebotes y 2,5 asistencias por partido, con 19,8, de valoración personal, la mejor de toda Hungría, además de ser una de las mejores reboteadoras del Mundial. .Especialmente significativo fue el partido contra Nigeria, con un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes, y ante Corea, partido en el que acabó con 25 de valoración.. Contra Japón, en el encuentro que metió a Hungría entre las ocho mejores del mundo, volvió a responder con 17 puntos y 8 rebotes. La pívot húngara, procendente del Perfumerías Avenida es una de las novedades del nuevo proyecto del Valencia Basket.