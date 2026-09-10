Última oportunidad de rodaje antes del primer título de la temporada

Seguro que a Xavi Albert y a la plantilla de Valencia Basket le hubiera gustado contar con más partidos de preparación antes de arrancar la temporada, pero el calendario, con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, no da mucha tregua y hace que el torneo EncestaRías que el conjunto taronja disputa este fin de semana en Galicia sea la última oportunidad de acumular rodaje antes de abrir el telón de forma oficial a la temporada 2026/27.

Valencia Basket viaja a Pontevedra para disputar por tercera vez consecutiva este torneo amistoso que celebra su decimoprimera edición. El conjunto de Xavi Albert, que solo ha disputado un encuentro amistoso, se medirá en las segundas semifinales a partir de las 21:15 de este viernes al Monbus Obradoiro. El ganador se medirá al que salga victorioso de la otra semifinal entre Kosner Baskonia y Alba Berlín, mientras que el perdedor se verá las caras contra el otro derrotado. En cualquiera de los casos, ese partido se disputará el sábado.

Sin Neal Sako ni Jasiel Rivero

Neal Sako, todavía recuperándose de las molestias en el pubis que arrastra desde su participación con la selección francesa en la clasificación para la Copa del Mundo, y Jasiel Rivero son los dos únicos jugadores que no viajan a Pontevedra. Xavi Albert se lleva al resto de sus 14 hombres, incluídos Mario Saint-Supéry, Lucas Marí y Yankuba Sima, que son los únicos que no disputaron minutos en el partido amisotoso disputado el pasado lunes frente al Casademont Zaragoza que terminó con victoria taronja.

Objetivo: química y sensaciones

Pase lo que pase, Valencia Basket disputará dos partidos y serán los últimos de la pretemporada antes de disputar el primer título del curso en la Supercopa que se juega en Badalona. Más allá de ganar los partidos y, por ende, el torneo, el gran objetivo para el equipo de Xavi Albert continúa siendo el de coger sensaciones, dando continuidad a la buena dinámica que se mostró en Benicarló, y construir química dentro de un equipo plagado de caras nuevas tras la reconstrucción de verano.

Ante el Casademont, jugadores como TJ Shorts, Armoni Brooks, Dylan Osetkowski o Mo Gueye dejaron pinceladas de lo que pueden aportar al equipo, y a estas alturas cada partido cuenta para la integración de los nuevos jugadores y para construir una química de equipo.

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El Monbus Obradoiro, un rival mucho más rodado esta pretemporada

Esta semifinal será el cuarto partido de pretemporada para el Monbus Obradoiro, que se impuso al Asisa Joventut por 96-77 y ha caído ante el Leyma Coruña (82-89) y el Río Breogán (81-84). El conjunto gallego regresó a la acb este verano FEB y ha mantenido a varios de los jugadores que consiguieron el ascenso directo en la fase regular de la Primera. Uno de ellos, el escolta Alex Barcello, está siendo su máximo anotador en lo que llevamos de pretemporada con 17,6 puntos con 3,3 triples convertidos por choque con un 55% de eficacia. Continúan también jugadores como Dos Anjos, Barrueta, Quintela, Galán, Lundqvist o el portugués Brito. Entre las incorporaciones destacan Brandon Childress, Leo Meindl y dos jugadores con pasado taronja como Joel Soriano y Alonso Faure en una plantilla que completan por fuera Caleb Agada y por dentro el nigeriano Abogidi.