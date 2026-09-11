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Elizabeth Balogun supera las pruebas médicas y completa su fichaje por el Valencia Basket

La exterior nigeriana llega procedente del Landerneau Bretagne Basket francés, donde promedió la pasada campaña en competición nacional 12,7 puntos, 6,5 rebotes, 1,7 asistencias y 13,8 de valoración por partido

Elizabeth Balogun completa su fichaje con Valencia Basket.

Elizabeth Balogun completa su fichaje con Valencia Basket. / VBC

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Claudia Arce

Valencia

La alero Elizabeth Balogun (1.85m, Nigeria, 09/09/2000, 26 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket hasta el final de esta temporada tras pasar satisfactoriamente la revisión médica y física. El control ha tenido lugar entre el Hospital Quirónsalud València y en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, bajo la supervisión del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica de los primeros equipos de Valencia Basket.

Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una analítica, una prueba de esfuerzo, una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma.

Trayectoria deportiva

La exterior nigeriana llega procedente del Landerneau Bretagne Basket francés, donde promedió la pasada campaña en competición nacional 12,7 puntos, 6,5 rebotes, 1,7 asistencias y 13,8 de valoración por partido. Previamente estuvo en el Charnay Basket, con el que compitió en EuroCup Women e incluso ha pasado por España de la mano del CB Bembibre. Su formación la completó en Estados Unidos entre la Universidad Georgia Tech y la Universidad de Duke. En su último año produjo una media de 10,2 puntos, 1 asistencia y 5,2 rebotes por partido.

Noticias relacionadas y más

La nueva jugadora del Valencia Basket es internacional con Nigeria desde 2020, siendo campeona del AfroBasket en 2023 y 2025. Hasta hace unos días estuvo participando en la Copa del Mundo de Berlín en la que su selección no pudo pasar de fase de grupos. La nueva jugadora taronja promedió en tres partidos 9 puntos, 2,7 rebotes, 1,7 asistencias y 1 robo.

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