España, con protagonismo taronja, se juega el pase a la gran Final frente a la poderosa EEUU

La selección española, con cuatro integrantes del Valencia Basket en sus filas: Raquel Carrera, Elena Buenavida, Helena Pueyo y Alicia Flórez, además de la valenciana Awa Fam, quiere escribir una nueva página gloriosa para el baloncesto español. Este sábado, 12 de septiembre, las de Miguel Méndez se miden a la todopoderosa EEUU, la gran favorita, en las semifinales de la Copa del Mundo que se celebra en Berlín (20:00, Teledeporte y Vamos). Antes se jugará la otra semifinal, entre Alemania y Francia (16:30). Los ganadores de ambas semifinales lucharán por el oro en la gran final del domingo y los perdedores, por el bronce.

España, después de 8 años vuelve a disputar una semifinal del Mundial. La última vez fue en casa, en Tenerife, el 29 de septiembre de 2018, en España perdió ante Australia por 66-72 y acabó llevándose el bronce tras superar a Bélgica en la lucha por el tercer puesto. Esta vez, España ya se deshizo de Australia en cuartos de final y ahora le toca el hueso más duro, EEUU. La selección, que llevaba ocho años ausente de una cita mundialista, quiere consagrarse superando a EEUU.

España busca su primera victoria ante EEUU

Los precedentes dejan clara la dificultad: España ha perdido los 11 partidos oficiales que ha disputado contra Estados Unidos. Pero España no es una excepción: sólo en lo que va de siglo, desde la edición de 2002 hasta la de 2022, las estadounidenses han ganado en la Copa del Mundo 46 de los 47 partidos que han disputado, sólo perdieron la semifinal de 2006 frente a Rusia (68-75). Las tres últimas derrotas de la Selección fueron en los Juegos Olímpicos de 2016 por partida doble (63-103 en la primera fase y 72-101 en la final) y en el preMundial de este mismo año (70-84).

Pero el éxito español es indiscutible: la de este sábado será su cuarta semifinal en una Copa del Mundo en sus cuatro últimas participaciones. En 2010 y 2018 acabó conquistado el bronce y en 2014, la plata.

Un equipo muy sólido

A esta semifinal 2026, España llega después de una presentación estelar contra las anfitrionas, un pequeño revés en un partido contra Mali muy condicionado físicamente por los horarios del calendario, y dos solventes victorias sobre Japón y Australia, ésta última, ya en cuartos de final, tras un primer tiempo soberbio. Las estadounidenses, por su parte, lo han ganado todo, pero su duelo contra Italia dejó entrever que no son absolutamente imbatibles.

Cuatro taronja en busca de la Final

Las cuatro representantes del Valencia Basket en la selección, a las que se une la valenciana Awa Fam, afrontan la semifinal con el reto de lograr su primera final en un Mundial. Alicia Flórez y Raquel Carrera están siendo las taronja con mayor impacto: la primera promedia 6,8 puntos, 3,8 rebotes y 3 asistencias, mientras que la interior aporta 6,8 puntos y 6,5 rebotes por encuentro. Flórez brilló especialmente en los cuartos de final ante Australia con 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 17 de valoración, mientras que Carrera arrancó el campeonato con un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes frente a Alemania. Helena Pueyo y Elena Buenavida completan la representación taronja aportando profundidad, defensa y trabajo colectivo en la rotación de España.

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El partido será especial para Alicia Flórez, Raquel Carrera y Awa Fam, ya que las tres compiten en la WNBA y están acostumbradas al ritmo y al estilo de juego del baloncesto estadounidense. Raquel Carrera (New York Liberty), Alicia Flórez (Washington Mystics) y Awa Fam (Seatte Storm), tendrán así una doble motivación ya que el partido se seguirá también con gran interés en EEUU. También Elena Buenavida, que ha firmado un contrato de desarrollo con Minnesota Lynx, tiene una buena oportunidad de dejar patente su calidad.