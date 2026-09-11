El Joventut se lleva al ala-pívot por el que suspiró el Valencia Basket

El Valencia Basket estuvo muy cerca de hacerse con Eli John Ndiaye este verano, pero finalmente será otro equipo de la Liga Endesa el que disfrute esta temporada de uno de los interiores jóvenes más interesantes del baloncesto español. El ASISA Joventut ha anunciado oficialmente la incorporación del ala-pívot de 22 años, que llega a Badalona cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada 2026/27. El jugador no tenía sitio en los planes de Pedro Martínez, algo que sabía el Real Madrid, su entrenador y el propio jugador.

Un movimiento que inevitablemente vuelve a poner el foco en el Valencia Basket. Como contó SUPER durante el mercado de verano, la entidad taronja apostó fuerte por Ndiaye hasta el punto de presentar una oferta formal por el jugador. No se trató únicamente de un interés o de una consulta. La ACB hizo oficial que el conjunto taronja registró la propuesta el pasado sábado 18 de julio, justo en el último día del plazo para negociar con jugadores sujetos al derecho de tanteo, pero los blancos terminaron por evitarlo igualando la oferta. El motivo no era otra que evitar que los del Roig Arena se reforzaran con su canterano.

El Real Madrid frenó al Valencia Basket

La operación quedó entonces en manos del conjunto blanco. Una vez presentada la propuesta valenciana, el Real Madrid disponía de cinco días naturales para decidir si reproducía las condiciones ofrecidas por el Valencia Basket. Finalmente lo hizo. El Madrid igualó la oferta taronja, conservando de esta manera los derechos de Ndiaye en la Liga Endesa e impidiendo que aterrizara en Valencia.

El movimiento demostraba hasta qué punto había llegado el Valencia Basket en su intento por incorporar al internacional español. Además de su juventud y margen de crecimiento, Ndiaye reunía dos características especialmente atractivas: su versatilidad para ocupar el puesto de ala-pívot y su condición de jugador de formación para la confección de las plantillas en la ACB.

Después de ejercer el derecho de tanteo, el Real Madrid terminó de cerrar su regreso. El pasado 17 de agosto anunció oficialmente un contrato por dos temporadas, hasta 2028, recuperando a un jugador que ya había pasado cuatro campañas en su primer equipo antes de marcharse a Estados Unidos.

Sin embargo, menos de un mes después el escenario ha vuelto a cambiar. El Real Madrid ha optado por buscarle minutos lejos de su plantilla y el beneficiado ha sido el Joventut de Badalona, que se lleva cedido a un jugador que unas semanas atrás estuvo en la agenda prioritaria del Valencia Basket.

Ndiaye busca minutos en Badalona

La Penya ha presentado a Ndiaye como un refuerzo para aumentar el físico, la energía y la versatilidad de su juego interior. Con 2,04 metros, destaca especialmente por su capacidad atlética, su movilidad, la defensa sobre diferentes perfiles de jugadores y su actividad en el rebote. También puede correr la pista y abrir el campo con lanzamiento exterior.

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VALENCIA, 25/06/2025.- Los jugadores del Real Madrid Eli Ndiaye (d) y Bruno Fernando (i) durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa que disputan hoy miércoles en el pabellón de la Fuente San Luis de Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Nacido en Guediawaye (Senegal) en 2004, Ndiaye se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde fue campeón de Europa júnior y MVP del torneo. La pasada temporada buscó una experiencia diferente en Estados Unidos y disputó la G-League con los College Park Skyhawks, franquicia afiliada a los Atlanta Hawks, con unos promedios de 8,1 puntos y 6,9 rebotes.