Mario Saint-Supery y Helena Pueyo estarán el martes en la presentación de La Liga Endesa y la LF Endesa

El Valencia Basket estará presente este martes 15 de septiembre en la presentación conjunta de la temporada 2026/2027 de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Mario Saint-Supery y Helena Pueyo, dos de los grandes fichajes estrella del conjunto taronja esta campaña, protagonizarán la gala, junto a otros jugadores y jugadoras de estas competiciones, a partir de las 19:30 horas, en la sede de Endesa en Madrid (C/ Ribera del Loira 60).

La humorista Eva Soriano y el periodista Sergio Perela, de DAZN, conducirán un acto planteado como entretenimiento, en el que el baloncesto se cuenta desde el humor y la conversación, y que se complementará con la actuación musical de Inazio y Tere. Un evento que vivirán también cientos de aficionados, que se han apuntado en los últimos días a través de los canales sociales de Endesa, acb y FEB.

Dieciséis jugadores de la Liga Endesa

Nico Laprovittola (Asisa Joventut), Olek Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Dan Duscak (Surne Bilbao), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Willy Hernangómez (Unicaja), Mario Saint-Supery (Valencia Basket).

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Dieciséis jugadoras de la Liga Femenina Endesa

Alba Torrens (Azulmarino Palma), Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino), Meli Gretter (Impulso 360 Estepona), Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizkaia), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Khadija Faye (Mirai Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés), Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), Marta Canella (Meins Avenida), Iyana Martín (Spar Girona) y Helena Pueyo (Valencia Basket).