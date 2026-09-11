Novedad importante sobre dónde ver los partidos de Valencia Basket

Novedad importante para los partidos de Valencia Basket. Movistar Plus emitirá los más de 250 partidos de la temporada 2026/2027 de LF Endesa, con un encuentro en exclusiva por jornada y la retransmisión íntegra de la competición. La alianza con la Federación Española de Baloncesto incluye la emisión completa de la Supercopa y la Copa de la Reina.

La plataforma consolida su posición como La Casa del Baloncesto al reunir en una misma ventana la máxima categoría nacional femenina, la EuroLeague Women, la Euroliga masculina (en exclusiva), el Mundial Femenino de Alemania 2026, el Mundial Masculino de Catar 2027, entre otras grandes citas FIBA hasta 2029. Además, Movistar Plus ofrece la Liga Endesa y la NBA a través de DAZN.

Según se ha hecho oficial este viernes, el compromiso engloba las tres grandes competiciones del calendario oficial organizadas por la FEB: el inicio inmediato con la Supercopa de España los días 26 y 27 de septiembre, la temporada regular (que comienza el 3 de octubre) y playoffs de la LF Endesa (9, 12 y 16 de mayo de 2027), y la celebración de la Copa de la Reina del 25 al 28 de marzo de 2027.

Alianza estratégica

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha valorado de forma muy positiva esta incorporación: "Esta apuesta por el baloncesto femenino nacional con la que Movistar Plus acercará al espectador una de las mejores competiciones internacionales, en la que se darán cita esta temporada un buen número de estrellas del baloncesto femenino. El crecimiento de nivel de nuestra Liga Femenina Endesa en los últimos años ha sido exponencial, y estoy segura de que la incorporación de Movistar Plus a nuestro mapa audiovisual va a contribuir de forma determinante a que esta progresión no se detenga".

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Queralt Casas ofrece la Copa de la Reina a la afición. / JM López

Por su parte, Enric Rojas, director de Deportes de Movistar Plus, subraya la magnitud del proyecto: "La incorporación de la Liga Femenina Endesa a Movistar Plus refuerza la que es la mayor apuesta por el baloncesto que hemos realizado hasta la fecha. Una oferta que incluye las grandes competiciones FIBA, el Mundial Femenino de Alemania que se disputa en estos momentos, el Mundial Masculino de Catar 2027 y el clasificatorio previo, los EuroBasket de 2027 y 2029 y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, entre otras competiciones internacionales, además de la EuroLeague en exclusiva y la EuroLeague Women. A todo ello se suman, a través de DAZN, la Liga Endesa y la NBA, configurando una propuesta extraordinaria por volumen, calidad y diversidad. Queremos acompañar al baloncesto, tanto masculino como femenino, en todas sus dimensiones, dar visibilidad a sus grandes protagonistas y ofrecer a nuestros clientes un lugar de referencia para disfrutar de este deporte. Movistar Plus es la casa del baloncesto".