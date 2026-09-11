El Valencia Basket de Javier Torralba se estrena en Paterna con grandes ausencias

Después de cerca de un mes de entrenamientos y de acoplar a una plantilla renovada, el Valencia Basket se estrena este sábado 12 de septiembre en el Pabellón Municipal de Paterna a las 17:30 horas Lo hace enfrentándose al Movistar Estudiantes en el primero de los dos partidos amistosos que disputará el equipo antes de enfrentase al inicio oficial de la temporada, marcado por el primer título en juego, el de la Supercopa LF Endesa. Será un partido muy especial para Javier Torralba que asume el reto de suceder a Rubén Burgos al frente del banquillo.

Numerosas bajas

El Valencia Basket incia una nueva 'era', una nueva etapa con caras nuevas en el banquillo y en la cancha pero con los objetivos de siempre. El partido de este sábado en Paterna, sin embargo, no permitirá calibrar todavía el verdadero potencial del 'nuevo' Valencia Basket ya que Torralba apenas podrá contar con la mitad de la plantilla profesional ya que cinco jugadoras: Alexis Peterson, Raquel Carrera, Alicia Flórez, Elena Buenavida y Helena Pueyo están todavía participando en el Mundial de Berlín mientras que Marta Suárez se encuentra en EEUU jugando la WNBA. Para completar la plantilla, el nuevo técnico taronja ha tenido que echar mano de jugadoras del filial. Tampoco estará Virag Takacs-Kiss que tras competir con Hungría en la Copa del Mundo, aún no se ha incorporado al equipo. De igual forma tampoco ha podido entrar en la convocatoria la nigeriana Elizabeth Balogun, que aunque este viernes completaba su fichaje por el Valencia Basket tras pasar las pruebas físicas, no ha podido entrenarse aún con el equipo a causa de que también estaba en el Mundial concentrada con su selección.

Tradicional visita a Paterna

El equipo taronja cumplirá con su ya tradicional visita de cortesía en pretemporada a Paterna, localidad con la que guarda un gran vínculo de colaboración a través del club La Cordà de Paterna que hasta junio de este año ejerció como filial taronja. Aunque esta temporada 2026-2027, Valencia Basket y La Cordà han separado sus caminos, el club taronja ha querido cumplir con su compromiso de disputar un partido en la localidad de l'Horta. Será una excelente ocasión para ver buen baloncesto a un precio casi simbólico ya que las entradas, en taquilla sólo cuestan 3 euros.

Tras el partido ante Movistar Estudiantes, el Valencia Basket viajará a Mallorca para enfrentarse a Azul Marino, equipo recién ascendido con la leyenda Alba Torrens, el jueves 17 de septiembre a las 18:30h. Con estos dos amistosos, Valencia Basket dará por finalizada su pretemporada y luchará por el primer título de la campaña 26-27, la Supercopa LF Endesa, del 26 al 27 de septiembre en Torrejón de Ardoz.

El partido de este sábado tiene el aliciente para los aficionados taronja de ver el debut de algunas de las caras nuevas para esta temporada como la alero Kendra Chery, la interior polaca Kamila Borkowska y la ala-pívot Alisia Jenkins. De las que repiten de la pasada temporada sólo estarán Leticia Romero y María Araújo. El resto de la convocatoria la completan jugadoras del filial de la Liga F Challenge.

Las plantillas / VBC

El rival

El rival de este primer amistoso es Movistar Estudiantes. Equipo de la zona media de la tabla en LF Endesa, que ha hecho una renovación de su plantilla, incluyendo a su entrenador, buscando volver a dar un pasito más en competición nacional. Las únicas piezas que continúan son Isa Latorre, Irati Etxarri y Carla Osma.

La renovación llega desde el mismo banquillo con la salida de Pablo Olmo y la llegada de Isaac Fernández como nuevo entrenador, con una larga trayectoria en los banquillos de la LF Endesa y que llega desde Cadí La Seu. La lista de incorporaciones es larga, comenzando con los fichajes dentro del mismo mercado nacional. Primero destaca el regreso de Begoña de Santiago, canterana estudiantil, que hizo un parón para seguir con su formación académica y que se incorporó la pasada temporada Baxi Ferrol, pero una lesión le impidió debutar. Llega Júlia Soler, que sus últimas temporadas jugó en Cadí La Seu.También incorporan a Laia Lamana, exjugadora de Valencia Basket, procedente del Joventut de Badalona, en el que promedió 8 puntos, 2,7 asistencias y 8,4 de valoración en 21 minutos de juego por partido. Además, han apostado por Gisela Sánchez, joven catalana que pasó por Segle XXI en LF2, con Torralba como entrenador y Elena Buenavida de compañera de equipo. Se ha formado en Estados Unidos en la NCAA y vuelve a España para su primera experiencia profesional.

La alero Jessica Fequiere también lleva unos años en LF Endesa y aterriza desde Durán Maquinaria Ensino, donde promedió la pasada temporada 8,4 puntos y 2,7 rebotes por partido. En caras más desconocidas, han fichado a la escolta Zipporah Broughton, jugadora estadounidense formada en la NCAA, que llega desde Norrköping Dolphins con el que promedió en liga sueca 20,1 puntos, 4,6 rebotes y 4,9 asistencias por partido. La pívot estadounidense Kendall Cooper ha desarrollado buena parte de su carrera en Francia. Su último equipo fue el Saint-Amand Hainaut-Basket con el que promedió 10,4 puntos, 6,4 rebotes y 1,4 tapones por partido. La interior Megan Nestor llega directa de la NCAA, donde destacó en su última temporada con North Texas, promediando 12,8 puntos y 14,1 rebotes por partido.

Noticias relacionadas

La incorporación más reciente la anunció el club estudiantil hace solo unos días, reaccionando a la salida de Topuzović. En su lugar llega Paula Strautmane, exterior letona con experiencia en Europa LF Endesa, que llega desde el Maccabi Ramat Gan de Israel. Strautmane será la única ausencia del combinado estudiantil.