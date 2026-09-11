El Valencia Basket sigue afinando la maquinaria ante Obradoiro

El Valencia Basket continúa con paso firme su camino de pretemporada ya con la Supercopa Endesa en el horizonte. Este viernes, en el segundo partido de preparación, debutaba en el torneo EncestaRías superando al equipo local, el Monbus Obradoiro por 95-108. Una victoria que les sitúa en la final del torneo gallego que ya es un clásico en la pretemporada taronja. Los de Xavi Albert se medirán este domingo 13 las 20:00 horas (YouTube EncestaRias) al Kosner Baskonia que en la primera semifinal superaba al Alba Berlín por 101-99. En juego estará el título honorífico de campeón del Torneo EncestaRías pero sobre todo, el hecho de concluir invictos la pretemporada y seguir sumando buenas sensaciones para una temporada que arranca el próximo fin de semana por todo lo alto con el primer título en juego, la Supercopa Endesa.

Segundo partido y segunda victoria para Albert

El segundo partido de Xavi Albert como entrenador taronja se saldaba también con victoria. Tras superar al Casademont Zaragoza por 88-81 en el primer test, los taronja quieren cerrar este domingo la corta pretemporada de tres partidos, con una nueva victoria. Neil Sako y Jasiel Rivero, con molestias físicas eran los descartes obligados de Albert para afrontar un partido que arrancó a las 21:25 h. con 10 minutos de retraso sobre el horario previsto.

El Valencia Basket sigue invicto / Diego Couso

Omari Moore, Armoni Brooks, Kameron Taylor, Osetkowski y Yankuba Sima fomraban el primer quinteto titular. Era Taylor desde la línea de tiros libres el que inauguraba el marcador. Los primeros compases del partido discurrían a un ritmo rápido, ambos equipos optaban por correr con rápidas transiciones. Omari Brooks lograba el primer triple taronja del partido contestando a otro de los locales. Los de Albert, que daba entrada a Reuvers por Sima, lograban su primeras ventajas (5-9).

El Valencia Basket, con una buena defensa y un ataque incisivo, empezaba a destacarse (7-14 min. 4). Entraba en cancha Mario Saint-Supery que debutaba con jugador taronja. Los taronja se adueñaban del tempo del partido y con un contraataque letal, abrían brecha en el marcador (10-19). El banquillo gallego reaccionaba pidiendo tiempo y Quintela respondía con un triple al que a su vez replicaba con otro contraataque fulminante.

Los taronja dominaban a placer tanto desde fuera como dentro de la zona donde Osetkowski imponía su ley. La ventaja del Valencia Basket seguía incrementándose sin que el Monbus encontrase la fórmula para frenar la máquina taronja. Con un contundente 15-28, finalizaba el primer cuarto.

La ventaja seguía creciendo en el segundo cuarto

El segundo cuarto arrancaba también a un ritmo alto pero los errores en el tiro exterior impedían que la renta taronja, de momento, siguiese creciendo mientras Obradoiro recortaba distancias con balones interiores. Gonzalo Corbalán acababa con la sequía de triples y poco después se sumaba Saint-Supery. El Valencia Basket cortaba la tímida reacción local y volvía a estirar su renta (29-40 min.6). Obradoiro seguía intentándolo por dentro pero la buena defensa taronja provocaba que fallasen canastas que parecían fáciles.

Los gallegos aprovechaban las escasas concesiones taronja para recortar distancias pero era sólo acercamientos efímeros ya que el Valencia Basket siempre contestaba con contundencia. Xavi Albert movía constantemente el banquillo sin que la superioridad taronja mermase.

Con una canasta sobre la bocina de Reuvers se llegaba al descanso. El Valencia Basket tenía más que encarrilada la victoria: 38-56.

La segunda parte se presentaba plácida para el Valencia Basket y ael guión se cumplió. Sin desplegar un juego brillante fruto en buena parte por la falta aún de rodaje, los de Albert seguían rentabilizando la mayor calidad de su plantilla ante un Obradoiro que apretaba y también aceleraba el ritmo para establecer un parcial de 10-5 en los primeros compases del tercer cuarto. Pero de nuevo a los intentos de acercamiento respondía el Valencia Basket con talento individual. Esta vez era Brooks el que cortaba la reacción con un triple. Un palmeo de Sima volvía a poner le +16 (49-65 min. 25).

Los jugadores taronja intercambiaban protagonismo mientras Albert seguía moviendo el banquillo repartiendo minutos. Corbalán y Saint-Supery hacían correr al equipo surtiendo de balones a sus compañeros. Los minutos pasaban y el panorama no cambiaba pese a que Diego Epifanio trataba de buscar soluciones con tiempos muertos. Mientras, en la cancha, sus hombres se cargaban de faltas tratando de frenar a los taronja que alcanzaban la renta de 20 puntos (61-81) al término del tercer cuarto.

Corbalán entra a canasta / Diego Couso

El tercer cuarto era un trámite pero el resultado era lo menos importante, suponían 10 minutos más para Xavi Albert para seguir ensayando tácticas, como la presión defensiva en toda cancha o el contraataque y seguir ensamblando el equipo de cara al inicio de la temporada. Obradoiro volvía a recortar distancias aunque con escasa fe en la remontada y siempre con la rápida respuesta taronja. En este último cuarto era Josep Puerto el que llevaba la iniciativa ofensiva.

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TJ Shorts tenía el honor de superar la barrera de los 100 puntos anotando dos tiros libres (85-101). La relajación en defensa de los taronja permitía que los guarismos anotadores del Obradoiro (pese a su desacierto exterior), superase a su vez los 90 puntos con Brito, Dos Anjos y Barrueta como principales estiletes. Con 95-108 finalizaba el partido.