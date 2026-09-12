Valencia Basket cierra la pretemporada revalidando el EncestaRías ante Baskonia

Tercera victoria en tres partidos de pretemporada para Valencia Basket. El conjunto taronja se impuso al Baskonia (93-91) en la final del torneo amistoso de EncestaRías y puso el broche a su preparación antes de arrancar el curso 2026/27. Sin la brillantez de otros días en ataque, el equipo de Xavi Albert se mostró más sólido que su rival en los momentos decisivos y TJ Shorts volvió a ser clave para sacar el partido adelante. Próxima parada: la Supercopa de España en Badalona.

El inicio del partido estuvo marcado claramente por las defensas, que se impusieron a los ataques en la mayoría de posesiones. El primero en tratar de superar una defensa pegajosa fue Valencia Basket, que dispuso de hasta tres oportunidades de abrir el marcador en su primera posesión, pero ninguna culminada con éxito. Tras algún que otro segundo de más, TJ Shorts anotó los primeros puntos desde la línea de tiros libres, pero el guion del partido ya estaba marcado.

Pese a la igualdad, VBC llevaba ligeramente la iniciativa gracias a acciones de calidad como un 2+1 de Reuvers y una gran asistencia de Mario Saint-Supéry a Sima. Lo que habitualmente acompaña al conjunto taronja y esta vez no acompañaba era el tiro exterior. Baskonia, por su parte, también sumaba liderados por Lawson y Stewart, aunque también a un ritmo más bien bajo. Con dos tiros libres de Corbalán llegó a su fin un cuarto que podría decirse que es típico de pretemporada: con fallos de más y atascos en ataque. Aunque con buen nivel defensivo (19-17).

Sabían ambos equipos que era necesario proponer algo más y con esa idea salieron al segundo cuarto. Spagnolo estrenó su marcador y Puerto hizo lo propio conectando el primer triple taronja del partido. Pareció surtir efecto porque, pese al triple de Lawson, VBC disfrutó de su primer parcial importante: tres puntos de Cárdenas, un triple más de Puerto y otro de Brooks sirvieron para un 9-0.

Arreón taronja y respuesta baskonista

Parecía que VBC comenzaba a imponer su ley, pero no logró darle continuidad a su arreón y Baskonia no se bajó del partido. Lawson y Stewart volvieron a meter canastas importantes y Spagnolo también tuvo sus momentos lúcidos, volviendo a recortar una distancia que empezaba a crecer. El fin del cuarto llegó, de nuevo, con puntos de Corbalán (41-36).

Le vino bien el descanso al conjunto taronja, que arrancó con mejor ritmo en ataque el tercer cuarto. Tras una canasta inicial de Frisch para Baskonia, Taylor, Reuvers y Shorts encontraron el camino al aro. Stewart trataba de contener el arreón taronja, pero Cárdenas y de nuevo Brooks veían el momento oportuno de abrir hueco, aunque no fuera demasiado.

Trató de agarrarse al partido Baskonia y lo consiguió porque VBC, de nuevo, no fue capaz de darle continuidad a sus buenas acciones. Duarte apareció en los últimos minutos del cuarto, sumando cinco puntos y volviendo a dejar a medias el intento de fuga taronja. Al final del tercer cuarto, Valencia seguía mandando, pero lo hacía solo por cinco puntos (62-57).

Todo se iba a complicar aún más con el gran inicio de último parcial del Baskonia. Spagnolo lo puso todo patas arriba con un triple, Lawson empató el partido desde el tiro libre y Faried puso por delante a Baskonia prácticamente por primera vez en el partido (62-64). Tenía que reaccionar el conjunto taronja y el encargado de despertar al equipo fue Cárdenas con un 2+1. Metió otro triple Stewart pero enseguida respondió brooks con otro y Taylor desde el tiro libre.

Empezó entonces un intercambio de canastas que no se había producido en todo el partido. Y en ese descontrol quien empezó a marcar las diferencias fue TJ Shorts. El americano volvió a demostrar su alma de líder y se echó el equipo en la espalda para penetrar sin miedo y encontrar o bien la canasta o bien la falta que le llevab a los tiros libres. Sus acciones volvieron a poner a VBC 5 puntos arriba (78-73).

TJ Shorts / VBC

Desenlace

Pero tampoco este iba a ser el arreón definitivo. Duarte volvió a aparecer y Baugh cerró la ventaja con un 2+1. El partido entró en su momento 'clutch' y ahí aparecieron las mejores manos. Osetkowski y Brooks anotaron, pero Duarte sacaba partido de sus viajes al tiro libre. Volvió a aparecer Shorts cuando más lo necesitaba su equipo, pero también lo hizo Duarte con un triple. Lawson, desde el tiro libre, lo dejó todo empatado con 40 segundos por delante (91-91). Y cuando la pelota más quemaba, el más diferencial fue el de siempre: TJ Shorts. Sacó la falta, viajó a la línea de tiros libres y puso dos puntos por delante a VBC. Tuvo varios tiros Baskonia en la última posesión para empatar o ganar pero el hierro los escupió todos.

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Valencia Basket se llevó el triunfo (93-91), revalidó el torneo amistoso de EncestaRías y cerró la pretemporada con un pleno de victorias (3/3). Sin tiempo para más preparación, la siguiente vez que el equipo de Xavi Albert se vista de corto será para disputar la Supercopa de España a partir del próximo viernes en Badalona.