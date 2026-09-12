España hace sufrir a Estados Unidos pero luchará por el bronce

Adiós al sueño de la final. Y eso que no parecía ni mucho menos imposible al llegar al último cuarto, con un 58-58 en el marcador que dejaba todo por decir a falta de diez minutos. A España le costó anotar en esos minutos finales ante la mayor intensidad defensiva de las estadounidenses, pero bien es cierto que el partido llegó muy condicionado hasta esos instantes por la increíble diferencia en tiros libres de unas y otras (11-35). El distinto criterio arbitral con las faltas desesperaba a las de Méndez, aunque a pesar de ello, dieron la cara hasta el final (66-76) y lucharán este domingo por la medalla de bronce ante Alemania.

Miguel Méndez salía de inicio con su quinteto más habitual, con Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde, Raquel Carrera y Awa Fam, quien abría el marcador con un triple. Una ventaja que España no solo mantenía, sino que aumentaba con el paso de los minutos, llevando al marcador un sorprende 9-1 tras dos acciones de carrera bajo el aro y una canasta de Conde.

Chelsea Gray rompía la sequía estadounidense desde el 6,75, pero donde encontraban oxígeno las defensoras del título era en los tiros libres, con un criterio muy distinto para cada equipo desde el inicio. Así, las de Kara Lawson iban reduciendo diferencias y tras e 16-9 después de un triple de Conde, España encajó un parcial de 0-11, lideradas por Boston y Bueckers, quien puso por primera vez a las norteamericanas con un 16-17 a falta de 1:51 para el final del primer cuarto.

La taronja Alicia Flórez, MVP del anterior partido ante Australia, y Caitlin Cark, también desde la línea de 4,60, cerraban el primer período con un 18-21, con España metida de lleno en el partido y con fe en sus opciones.

Alicia Flórez, antes rivales a las que conoce de la WNBA. / FIBA

Desesperación con las faltas

Jackie Young y Angel Reese, de nuevo con dos tiros libres, ponían el +7 para las estadounidenses, pero un inverosímil triple de Iyana y la respuesta de Carrera a otra acción de su compañera en los Liberty, Breanna Stewart, permitían a España meter el miedo en el cuerpo al rival. La taronja, eso sí, se llevaba un susto con sangre en su pierna izquierda tras un golpe, pero pudo seguir sin aparentes problemas.

Iyana aparecía de nuevo con una de las jugadas del Mundial y respondía al goteo continuo de tiros libres de las americanas, con Buenavida estrenando su marcador poco después para reducir la diferencia s solo dos puntos (27-29) poco antes del ecuador del segundo cuarto.

La diferencia de criterio arbitral llevaba a Miguel Méndez a recibir una técnica tras una falta clara no pitada a Iyana, quien además veía su segunda falta instantes después. Los primeros tiros libres de España llegaban a 3:44 para el descanso. Ver para creer ante un equipo tan intenso en defensa como Estados Unidos. Y aún volvieron a la línea de 4,60 antes del descanso para anotar 3 de 4 (75%), con mejor porcentaje de acierto que las americanas (70%), pero con una diferencia abismal en el número de lanzamientos en la primera parte (19 de 27).

Awa Fam, defendida por Breanna Stewart, la mejor de las estadounidenses. / FIBA

Una puerta atrás de Flórez y una canasta de Awa bajo el aro permitían irse al descanso con un esperanzados 36-39, con mejor porcentajes de tiro, más asistencias e igualdad en el rebote. La diferencia en el lanzamiento de tiros libres pesaba como una losa.

Al ritmo de Conde e Iyana

María Conde, en un gran partido suyo, abría la segunda parte con un triple para empatar el partido. La respuesta llegaba de inmediato en las manos de Young también desde el 6,75, pero Iyana no se quedaba atrás y anotaba también otro triple para devolver la igualdad.

Breanna Stewart seguía asumiendo la responsabilidad en las estadounidenses, pero un nuevo triple de Conde, ya con 13 puntos, ponía por delante a España a los dos minutos y medio del tercer cuarto. Collier y Stewart daban oxígeno a las de Kara Lawson, pero España volvía a engancharse al partido con una canasta bajo el aro de Gustafson (con sus primeros puntos), otra de Iyana y un 2+1 de Buenavida.

Iyana Martín, de nuevo con un partido espectacular contra Estados Unidos. / FIBA

La ovetense, de nuevo desde el 4,60 cerraba el tercer período con un 58-58 que invitaba a seguir pensando en la gesta de eliminar a Estados Unidos.

Último cuarto sin acierto

Diez minutos iban a decidir el finalista y Estados Unidos no quería llegar a los últimos instantes con el partido abierto. Copper y Young abrían una pequeña brecha y la intensidad defensiva de las americanas complicada cada ataque español. Awa anotaba tras asistencia de Buenavida, pero las de Méndez no veían aro y encajaban un parcial de 8-0 que rompía el partido. Boston, en dos ocasiones, y Stewart, con cuatro tiros libres más, eran decisivas en el momento clave del partido.

María Conde asumía la responsabilidad en un momento delicado y anotaba dos canastas seguidas en tiros a media distancia, poniendo el 64-72 con más de tres minutos por jugar. Pero el milagro ya no llegó, Copper y Young sentenciaban el duelo y Gustafson cerraba el partido desde el 4,60, con dos tiros libres que ponían el 66-76. Con solo 8 puntos en el último cuarto, la final se le escapó a España, aunque se va a la lucha por el bronce (el domingo a las 16:30) contra Alemania con la cabeza alta. Antes las anfitrionas abrieron el Mundial y lo cerrarán ante ellas de nuevo, con el recuerdo del +30 de aquel partido, pero con todo por decidir en los últimos 40 minutos del campeonato.

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA, 66 - ESTADOS UNIDOS, 76 (36-39, al descanso).

ESPAÑA: Martín (17), Cazorla (2), Conde (17), Carrera (6) y Fam (9) --quinteto inicial--; Ortiz (-), Ginzo (-), Pueyo (-), Gustafson (6), Buenavida (5), Flórez (4) y Torrens (-).

ESTADOS UNIDOS: Gray (5), Copper (13), Young (12), Collier (7) y Stewart (16) --quinteto inicial-- Clark (1), Bueckers (6), Reese (5), Boston (6) y Howard (5).

--PARCIALES: 18-21, 18-18, 22-19 y 8-18.

--ÁRBITROS: Anaya (PAN), Kato (JAP) y Woolcock (AUS). Sin eliminados.

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